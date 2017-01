Red Bull Crashed Ice | Marseille

1. Tourstop der Red Bull Crashed Downhill Saison am 13./14. Januar

zieht ans Mittelmeer nach Marseille

Palmen statt Schneetreiben und Turnschuhe statt Schneestiefel – eine mediterrane Stimmung wird den Saisonauftakt des Red Bull Crashed Ice am 13./14. Januar an der französischen Mittelmeerküste in Marseille umgeben.



Die Wintersportart Ice Cross Downhill – der weltweit schnellste Sport auf Kufen – wird mit einem Rennen im milden Mittelmeerklima mutig Neuland betreten und die Geschichte der Wintersport-Events neu schreiben. Dank eines High-Tech-Kühlsystems und Fortschritten beim Bau der Eis-Piste, die es möglich machen trotz Temperaturen von weit über dem Gefrierpunkt auf dem Eis Rennen zu fahren, findet das erste Red Bull Crashed Ice Rennen der Saison 2016/17 auf einer steilen und heimtückischen 340 Meter langen Strecke statt, die sich in Marseille zum Alten Hafen hinab windet.

Die Ice Cross Downhill Skater bestreiten die mit Hindernissen bespickte Eispiste, jeweils vier gleichzeitig bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern, während sie von tausenden Zuschauern vor Ort angefeuert werden. Die ersten beiden Rennläufer, die die Ziellinie überqueren, schaffen es in die nächste Runde bis sich das Feld allmählich ausdünnt von zunächst 128 auf zuletzt vier.

Titelverteidiger Cameron Naasz aus den USA wird seine Kampagne starten – er will der erste Rennläufer sein, der die Ice Cross Downhill Weltmeisterschaft zum zweiten Mal gewinnt. Auf der Kunsteis-Rennstrecke in Marseille, die zwei der berühmtesten Sehenswürdigkeiten verbindet – vom Start am Hotel Dieu, ein ehemaliges Krankenhaus, das im Jahr 1188 gebaut wurde, bis zu einem Landungssteg des berühmten Alten Hafens der Stadt (Le Vieux Port) an der Mittelmeerküste, der seit mehr als 2600 Jahren in Betrieb ist. Ob sich seine harte Arbeit zum Start der 17. Saison der Sportart auszahlt, wird auch von den ehemaligen Weltmeistern Scott Croxall (Kanada), Marco Dallago (Österreich), Derek Wedge (Schweiz), Kyle Croxall (Kanada) und Martin Niefnecker (Deutschland) beeinflusst: Sie alle sind erpicht darauf, den Titel zu holen. Tristan Dugerdil aus Frankreich und Pacôme Schmitt sind zwei der 13 Sportler, die auf heimischem Eis laufen werden, und die als Favoriten gelten beim ersten Red Bull Crashed Ice Rennen in Frankreich. Insgesamt nehmen Sportler aus 22 Ländern und fünf Kontinenten teil: aus Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika.

„Warmes Wetter mit Wintersport und fröhlichen Menschen in Marseille zusammenzubringen wird für diese Sportart eine einzigartige Atmosphäre schaffen“, sagte Red Bull Crashed Ice Sportdirektor Christian Papillon. „Die Temperaturen in Marseille haben uns gezwungen, das Eissystem zu verbessern und zu beschützen. Es ist eine tolle Weiterentwicklung der Technologie und eröffnet uns alle denkbaren Möglichkeiten rund um den Globus. Wir werden die Grenzen des Machbaren weiter verschieben.“

Ice Cross Downhill erfreut sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit in Wintersportzentren. Doch das Rennen an der Mittelmeerküste könnte dies ändern, sagen die Organisatoren. Es dauerte 15 Tage, um den Untergrund und die Strecke zu bauen, sechs Spezialisten und 24 Assistenten haben acht Tage lang rund um die Uhr gearbeitet (etwa 2300 Arbeitsstunden insgesamt), um die zehn Zentimeter dicke Eis-Rennstrecke zu schaffen.

„Die Möglichkeit, auch in warmen Klima-Regionen wie dieser Rennen abzuhalten, gibt den Startschuss für eine neue Ära im Ice Cross Downhill“, sagte Event Experte Christian Savoiz. Er kann sich vorstellen, dass Rennen künftig auch in Städten wie Barcelona, Rom oder sogar Istanbul abgehalten werden können. „Es wird dazu beitragen, dass sich der Sport schnell auf neue Bereiche ausweitet, und das Interesse an der Sportart wird sich beachtlich verbreitern. Es ist ein tolles Gefühl, Teil einer solchen Entwicklung zu sein.“

Red Bull Crashed Ice Saisonkalender:

14/01/2016 Marseille (FRA)

21/01/2016 Jyväsklyä/Laajis (FIN)

04/02/2016 Saint Paul (USA)

04/03/2016 Ottawa (CAN) Hier gibt´s weitere Infos:

