Die vier Modelle der Fusion Familie bieten für jeden Mann den passenden Rasierer, abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse. Fünf fortschrittliche, perfekt ausgerichtete und optimal angeordnete Klingen sorgen für die beste Rasur von Gillette. Mit dem feinen Präzisionstrimmer auf der Rückseite des Klingenkopfes gelingt das perfekte Finish gezielt und mühelos.

DIE FUSION FAMILIE

DIE BESTEN VON GILLETTE – MIT DEM PRÄZISIONSTRIMMER

Eine optimale Vorbereitung ist der halbe Sieg! Wenn dazu noch ein präzises Finish kommt, steht dem Erfolg nichts mehr im Weg. Das wissen nicht nur die Spieler der Ersten Fußball Bundesliga. Auch nach der Rasur wünscht Mann sich ein präzises Ergebnis – ohne Komplikationen und Ausweichmanöver. Oft haben Männer jedoch Schwierigkeiten mit schwer zu erreichenden Barthaaren. Die Rasierer der Fusion Familie bieten daher für den finalen Feinschliff im Gesicht einen Präzisionstrimmer, der sich auf der Rückseite der Rasierer befindet. Ein präzises Finish mit dem passenden Rasierer soll es jedem Mann ermöglichen, kompromisslos als Siegertyp in den Tag zu starten. Die Rasierer sind bereits im Handel erhältlich.

Präzisionstrimmer für Siegertypen

Fünf fortschrittliche, perfekt ausgerichtete und optimal angeordnete Klingen Präzisionstrimmer auf der Rückseite des Klingenkopfes bringt im Anschluss die Koteletten und die Barthaare unter der Nase mühelos und gezielt in Form. Eine innovative Funktion, die bei den meisten Männern bisher unbemerkt und vor allem unbenutzt blieb. Mit entscheidenden Dingen wie ihrer Rasur keine Kompromisse machen. Denn auch die Siegertypen der Ersten Fußball Bundesliga machen keine Kompromisse bei der Spieltechnik und ihrem finalen Zug: Daher gilt für Gillette wie auch für die Spieler der Fußball Bundesliga Vereine : Präzision auch fürs Finish.

Fusion Familie – die Besten von Gillette im Einzelnen:

Der flexible Gillette Fusion ProGlide mit innovativer Flexball TM Technologie, der auch an schwierigen Stellen praktisch jedes Haar erwischt

Das Ergebnis: Diese vier Siegertypen von Gillette sorgen mit einem gründlichen Präzisionstrimmer für das perfekte Finish des persönlichen Looks.

androgon Test: „Hidden Tool“

Besonderes Augenmerk lag für uns beim Test auf dem Präzisionstrimmer, an der Rückseite des Klingenkopfes der Fusion Modelle – ideal zum Rasieren an schwierigen Stellen wie Nase und Bart.

Während der Rasur wünscht Mann sich immer ein präzises Ergebnis – ohne Komplikationen und Ausweichmanöver. Oft haben wir jedoch Schwierigkeiten mit schwer zu erreichenden Barthaaren, gerade beim momentan (Voll-)Barttrend bei Männern. Coole Bärte brauchen gute Pflege und bestes Styling. Mit Bartölen & Co. bekommen wir zwar jeden Bart in Top-Form aber grade das Trimmen zur angrenzenden glattrasierten Gesichtshaut ist hier für ein perfektes Erscheinungsbild besonders wichtig . Der auf der Rückseite der Fusion Rasierer befindende Präzisionstrimmer eignet sich hier ideal für den finalen Feinschliff im Gesicht!

Ein praktisches und intelligent installiertes „Hidden Tool“ mit dem das perfekte Finish gezielt und mühelos gelingt! Die vier Modelle der Fusion Familie sind mit diesem „Hidden Tool“ ausgestattet und bieten zudem für jeden Mann den passenden Rasierer, abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse – einer perfekten Nassrasur steht so nichts mehr im Wege!