Metropolitan Opera im Kino | Roméo et Juliette

Charles Gounod

ROMÉO ET JULIETTE

21. Januar 2017 – 19:00 – ca. 22:10 Uhr (1 Pause)

Shakespeares bekannte Tragödie um eine junge Liebe, die zwischen zwei rivalisierende Familien gerät, inspirierte Gounod zu dieser Oper – sein letzter großer Bühnenerfolg. Doch die schicksalhafte Geschichte dieses wohl berühmtesten Liebespaares der Weltliteratur ist unvergänglich und genießt seit seiner Entstehung eine ungebrochene Popularität. Diana Damrau als Julia verspricht eine hinreißende Interpretation der Walzer-Arie „Je veux vivre“.

HANDLUNG:

Prolog:

Ein Chor führt in die Geschichte der endlosen Fehde zwischen den Montaigus und den Capulets ein, sowie in die Liebesgeschichte ihrer Kinder, Roméo und Juliette.

Erster Akt:

Verona, im 14. Jahrhundert. Auf einem Maskenball im Palast der Capulets wartet Tybalt auf seine Cousine Juliette und versichert ihrem Freier, dem Grafen Paris, dass ihn ihre Schönheit überwältigen wird.

Die Festgäste ziehen sich zum Tanz zurück, da tritt Roméo, ein Montaigu, mit seinen Freunden Mercutio und Benvolio auf. Er erzählt ihnen von einem eigenartigen Traum, aber Mercutio tut ihn in das Reich der Märchenkönigin Mab ab. Juliette erzählt ihrer Amme, dass sie an einer Heirat nicht interessiert sei, aber als Roméo sich ihr nähert, fühlen beide, dass sie füreinander bestimmt sind. In diesem Moment betritt Tybalt wieder den Raum und erkennt in Roméo Montaigus Sohn. Nach einem Streit muss Roméo fliehen.

Zweiter Akt:

Später in der Nacht kommt Roméo zum Balkon der Geliebten. Beide schwören einander ewige Treue.

Dritter Akt:

Roméo und Juliette suchen Pater Laurent auf, der –überzeugt von der Tiefe ihrer Liebe– das junge Paar traut, auch in der Hoffnung, mit diesem Akt die Feindschaft der Familien zu überwinden. Doch es kommt erneut zum offenen Kampf auf Veronas Straßen. Zwischen Mercutio und Tybalt kommt es zum Streit. Roméo versucht zu vermitteln, doch als Tybalt seinen Freund Mercutio tötet, erschlägt

Roméo ihn. Er wird aus der Stadt verbannt.

