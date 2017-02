DIE VERSUNKENE STADT Z im offiziellen Programm der Berlinale

DIE VERSUNKENE STADT Z ist im offiziellen Programm der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin in der Sektion Berlinale Special. Die Hauptdarsteller Charlie Hunnam, Robert Pattinson und Sienna Miller sowie Regisseur James Gray werden auf dem Roten Teppich erwartet. James Grays grandioses Abenteuerdrama startet am 30. März 2017 bundesweit in den deutschen Kinos.

Zum Inhalt:

Percy Fawcett wird von der Royal Society auf eine Expedition zur Landvermessung in Bolivien gesandt. Trotz der vielen Strapazen in dem lebensfeindlichen Dschungel ist er von Forscherdrang gepackt und lässt sich kurz darauf auf eine weitere Expedition zum Regenwald des Amazonas ein – obwohl die jahrelange Abwesenheit ihm und seiner Familie enorme Opfer abverlangt. Dort stößt er auf Spuren von vergangenen Zivilisationen und ist überzeugt von der Existenz einer versunkenen Stadt, die er „Z“ nennt. Zurück in London will die Royal Society jedoch von dieser Idee nichts wissen. Getrieben von dem Drang, endlich seine mysteriöse Stadt zu finden, begibt Fawcett sich zusammen mit seinem Sohn auf eine letzte gefährliche und verhängnisvolle Reise zum Amazonas…

In seinem packenden und bildgewaltigen Abenteuerepos DIE VERSUNKENE STADT Z erzählt Regisseur James Gray („The Immigrant“), basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von David Grann, die wahre Geschichte des Britischen Forschers Percival Fawcett, der in den 1920er Jahren im brasilianischen Dschungel spurlos verschwand und noch Jahrzehnte später romantische Fantasien beflügelte und unzählige Abenteurer auf seine Spuren lockte. Beeindruckend portraitiert der Film zudem die gesellschaftlichen Konventionen einer Zeit im Umbruch, in der fortwährend vertraute Grenzen überschritten wurden.

Die hervorragende Darstellerriege wird angeführt von Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“), an dessen Seite Sienna Miller („High-Rise“) als Nina Fawcett und Tom Holland („Spider-Man: Homecoming“) als Sohn Jack sowie Robert Pattinson („Life“) als treuer Reisebegleiter Henry Costin brillieren.

DIE VERSUNKENE STADT Z – Regie: James Gray, Drehbuch: James Gray, David Grann, mit: Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson, Tom Holland, Angus Macfadyen

KINOSTART: 30. März 2017 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL

