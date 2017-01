DIE IRRE HELDENTOUR DES BILLY LYNN | Ab 2. Februar 2017 im Kino

Hautnah, packend und zutiefst berührend porträtiert Oscar®-Preisträger und

Meisterregisseur Ang Lee einen jungen Mann im Spiegel der US-Geschichte,

ergreifend dargestellt von Shooting-Star Joe Alwyn.

Anläßlich des Kinostarts von DIE IRRE HELDENTOUR DES BILLY LYNN am 2. Februar 2017

verlost androgon men’s magazine 2 x 2 Freikarten für den Filmbesuch von

„DIE IRRE HELDENTOUR DES BILLY LYNN“ Wer also mitmachen will, einfach eine Email an

DIE_IRRE_HELDENTOUR_DES_BILLY_LYNN-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s! Wir wünschen viel Erfolg!

Zum Film:

Nach einem traumatischen Gefecht im Irakkrieg werden der 19-jährige Soldat Billy Lynn (Joe Alwyn) und seine Kameraden als Helden gefeiert und auf eine landesweite Siegestour durch die USA geschickt. Doch nach und nach geraten die wahren Geschehnisse am Golf ans Licht und drohen während der spektakulären Halbzeit-Show eines Football-Spiels an Thanksgiving enthüllt zu werden. Die amerikanische Feier-Euphorie ist meilenweit von der Realität des Krieges entfernt …

Der dreifach Oscar®-prämierte Regie-Visionär Ang Lee („Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“) schuf mit der Verfilmung des gefeierten Bestsellerromans von Ben Fountain erneut ein bewegendes Kinoerlebnis. Als Produzenten fungieren Marc Platt, Ang Lee, Rhodri Thomas und Stephen Cornwell. Neben Newcomer Joe Alwyn in der Hauptrolle spielen Kristen Stewart („Die Twilight Saga“), Vin Diesel („Fast & Furious 7“), Chris Tucker („Silver Linings“), Garrett Hedlund („Unbroken“) und Steve Martin („Wenn Liebe so einfach wäre“).

Szenenbilder:

