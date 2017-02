T2 TRAINSPOTTING | Gewinnspiel

T2 – TRAINSPOTTING | Deutscher Kinostart am 16. Februar 2017

Danny Boyle („Steve Jobs“; „Slumdog Millionaire“) übernahm erneut die Regie für den Film, der auf Irvine Welshs Roman „Porno“ aus dem Jahre 2006 basiert.

Zum offizielen Kinostart von

T2 TRAINSPOTTING



am 16. Februar 2017

verlost androgon mens magazine

2 exlusive Fanpakete, bestehend aus

je 2 Kino-Freikarten, 1 Plakat zum Film sowie 1 Soundtrack zum Film

Wer also mitmachen will, einfach eine Email

an T2Trainspotting-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und Adresse und los geht’s!



androgon wünscht viel Erfolg!