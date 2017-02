Wie löst Mann die Situation?

Kurzfristige finanzielle Engpässe: Wie löst man(n) die Situation?

Sport, Abenteuer und kulturelle Veranstaltungen – all diese Dinge machen das Männerleben nicht nur schön, sondern sorgen auch für gewisse finanzielle Belastungen. Sie machen uns zuweilen einen Strich durch die Rechnung, nämlich dann, wenn plötzlich einmal das Geld für längst geplante Anschaffungen oder Unternehmungen fehlt. Die Lösung für derartige Probleme ist naheliegender, als man es vermuten würde.

Eine eigentlich erwartete größere Zahlung lässt auf sich warten und die Lastschrift durch den Reiseveranstalter, der Sie zum nächsten Red Bull Event bringen soll, steht kurz bevor, oder der fahrbare Untersatz ist nach einem Motorschaden schrottreif und muss schleunigst ersetzt werden: Es gibt viele alltägliche Situationen, die plötzlich ein Loch ins Budget reißen können. Wer Glück hat, kann sich von Verwandten oder guten Freunden kurzfristig aushelfen lassen. Doch was tun, wenn eine derartige Unterstützung fehlt?

Warum der Dispositionskredit die schlechtere Alternative ist

Wer für sein Girokonto einen Dispositionskredit eingerichtet hat, kommt in finanziellen Notlagen schnell auf die Idee, selbigen einfach in Anspruch zu nehmen. Tatsächlich raten jedoch sogar Bankmitarbeiter oftmals von dieser Methode ab. Der Grund: Kann man nicht absehen, dass man demnächst wieder in die schwarzen Zahlen kommt, so stellen die mit dem Dispo verbundenen horrenden Zinsen eine so hohe zusätzliche Belastung dar, dass der Schuldenberg nur noch weiter wächst. In Anspruch nehmen sollte man den Dispo also nur dann, wenn man bereits weiß, dass man das Konto kurzfristig wieder ausgleichen kann.

Sofortkredit: schnelle Auszahlung, niedrige Belastung

Eine wesentlich bessere Alternative in finanziellen Notlagen stellen herkömmliche Verbraucherkredite dar. Entscheidet man sich dann auch noch für einen Sofortkredit, so ist das Geld in der Regel innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Hat man also beispielsweise bereits einen Ersatz für das schrottreife Auto gefunden, lassen sich Kredite schnell bei smava vergleichen, und auch die Kreditzusage und schlussendlich die Auszahlung sind in greifbarer Nähe. Ein solcher zweckgebundener Kredit, in diesem Fall ein Kredit für ein neues Auto, ist im Übrigen für den Verbraucher leichter zu bekommen, da das finanzierte Auto gleichzeitig als Sicherheit eingesetzt werden kann. Für den Kreditgeber mindert sich so das Risiko, dass die Kreditsumme nicht vollständig zurückgezahlt wird.

Möglich ist eine derartig schnelle Auszahlung des Geldes allerdings nur dann, wenn der komplette Vorgang online stattfindet. Nach der Eingabe der persönlichen Daten und Wünsche bezügliches des Kredites erfolgt ein Vergleich verfügbarer Angebote, anschließend bekommt man alle Kredite aufgelistet, die infrage kommen – bei smava sogar mit einer Auszahlungswahrscheinlichkeit. Sind die Anforderungen erfüllt, lassen sich sämtliche relevanten Dokumente (z. B. Ausweiskopien, Kopien von Gehaltsabrechnungen und Arbeitsverträgen) ebenfalls online per Upload einreichen. Den Abschluss bildet das Video-Ident-Verfahren, welches sicherstellen soll, dass niemand Kredite auf Ihren Namen abschließt.

Bild: © istock.com/solopiero