SALOMON Trails 4 Germany | Bewirb dich jetzt!!!

SALOMON Trails 4 Germany

Die neue Laufserie von SALOMON und PLAN B 2017!

Ein attraktives Trailrun-Event vor der Haustür – ob im Harz, in der Pfalz, im Sauerland, in der Rhön, in der Eifel oder in den Wäldern an der Ostsee? Es muss nicht immer hochalpines Gelände sein, um einen guten Trailrun zu erleben. Was bislang organisatorisch oft mit hohen Hürden und finanziell mit noch höheren Risiken verbunden war, wird 2017 erstmals Realität – die SALOMON Trails 4 Germany gehen als völlig neues Format an den Start. Eine vierteilige Trailrun-Serie für Einsteiger bis zum erfahrenen Läufer, verteilt auf ganz Deutschland. Die Termine stehen schon fest – 29. April, 13. Mai, 3. Juni und 23. September. Was jetzt noch fehlt sind vier attraktive Locations. Ab dem 31. Januar können sich lokale Partner, also Lauftreffs, Vereine, Gruppen, mit Vorschlägen und Ideen mittels einer Videobotschaft vorstellen. Das Besondere daran: Mit Hilfe von Titelsponsor SALOMON und dem erfahrenen Veranstalter PLAN B werden die Pläne in die Tat umgesetzt.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 20. Februar, danach darf das Publikum und final die Jury von PLAN B und SALOMON abstimmen, wo es in diesem Jahr hingehen wird. Das Publikumsvoting dauert eine Woche, danach kommt die Jury zum Zug. Am 03. März werden die Locations verkündet und die Online-Anmeldung für die Teilnehmer geht los.

Was sind denn diese SALOMON Trails 4 Germany eigentlich? Ganz klar, eine attraktive Trailrunning-Laufserie an vier Terminen und an vier Orten in Deutschland. Professionell und mit viel Begeisterung organisiert, bundesweit beworben. Doch wo gibt’s eigentlich die besten Trails Deutschlands, wo verstecken sich die besten Strecken mit einer Länge zwischen 10 und 20 Kilometer? Das müssen nicht immer die bekannten Trails in den hochalpinen Landschaften sein. Oft sind es die bislang unbekannten Trails, die den größten Reiz ausüben. Und das wissen oft nur Insider vor Ort, die täglich unterwegs sind, sich bestens in ihrer Umgebung auskennen. Und genau das ist das Neue an diesen SALOMON Trails 4 Germany. Die lokalen Partner machen die Vorschläge ihrer Liebingstrails, präsentieren zwei Trailrun-Strecken (Kurzdistanz ca. 10 km und Langdistanz ca. 20 km) und einen geeigneten Start-Ziel-Bereich. Die Umsetzung erfolgt dann zusammen mit SALOMON und PLAN B. Während sich der lokale Partner um die Strecken-Genehmigung und die Infrastruktur vor Ort kümmert, übernehmen SALOMON und PLAN B weitere Aufgaben. Kümmern sich unter anderem um die Gesamtorganisation, Werbung, Marketing und Presse sowie die Zeitnahme. Genau das ist das Neue an den SALOMON Trails 4 Germany, eine perfekte Symbiose dreier Partner.

BEWERBUNG:

Wie könnt ihr Euch bewerben: SALOMON und PLAN B starten einen neuen Videowettbewerb und suchen die besten Videos zum Thema „Werde einer der 4 Stopps der SALOMON Trails 4 Germany Laufserie“. Ihr zeigt uns im Video warum ihr der perfekte Partner seid, was Euch als Team ausmacht und was für geniale Trails Eure Region zu bieten hat! Teilnehmen könnt ihr indem ihr ein selbstgedrehtes Video über die bereitgestellte Applikation einreicht. Die Länge des Videos sollte mindestens 30 Sekunden und maximal 1,5 Minuten betragen. Was machen SALOMON und PLAN B und um was dürft ihr Euch kümmern? Das könnt ihr hier nachlesen: http://trails4germany.com Euer Video ist fertig, dann geht es hier zur Applikation um Euer Meisterwerk hochzuladen: http://trails4germany.com/#bewerben PlanB freut sich darauf, gemeinsam mit Euch und mit Euren Ideen sowie Anregungen eine neue Laufserie in Deutschland zu gestalten!

Alle Informationen auf: http://trails4germany.com/

Quelle und Bildquelle: PLAN B event company GmbH, München