Der Rothaus MUDIATOR startet in die dritte Saison!!!

Rekordzahlen im letzten Jahr, der Rothaus MUDIATOR ist auf Erfolgskurs!!! Neue Konzeption – neue Hindernisse – neue Abläufe! DER Rothaus MUDIATOR 2.0!

Er kommt auch in Deine Nähe und hat einige Specials im Gepäck!

In diesem Jahr kommen neue geile Hindernisse, die Versorgung wird größer undes gibt erstmals auch ein hammer Nachtlauf-Spezial Event in Kombi mit der Mega90er LIVE Show in Bochum! Auch in Dresden heißt es: Laufen und Feiern bei der Kombi mit der Mega90er LIVE!