Neue DWAYNE JOHNSON-KOLLEKTION von UA

UNDER ARMOUR UND DWAYNE „THE ROCK“ JOHNSON BRINGEN NEUE KOLLEKTION IN EUROPA HERAUS

Die globale Sport- und Innovationsmarke Under Armour wird die in den USA bereits sehr erfolgreiche Kollektion des Schauspielers und Markenbotschafters Dwayne „The Rock“ Johnson im März 2017 auch in Europa auf den Markt bringen.

Under Armour und Dwayne „The Rock“ Johnson werden das erste Mal eine weltweite neue Kollektion von Oberteilen und Accessoires vorstellen, die dafür sorgen wird, dass man noch lieber ins Fitness Studio geht. Die bisherigen Kollektionen aus dieser Serie sind bereits Verkaufsschlager in den USA. Under Armour wird die sog. Project Rock Kollektion jetzt auch weltweit am Markt einführen, damit die bestmögliche Ausstattung von Under Armour und The Rock jetzt allen Fans auf der ganzen Welt zugänglich ist.

Die Produkte werden in Europa Anfang März in den Verkauf kommen. Under Armour wird vorab eine Auswahl der weltweiten Kollektion von bedruckten T-Shirts auf der Internetseite UA.com veröffentlichen.

Während seiner erfolgreichen Karriere war es Dwayne Johnson immer sehr wichtig, Gesundheit und Fitness zu fördern. Seine Mission ist es, den Menschen weltweit bei den Themen Gesundheit und Fitness, Wissen mitzugeben und sie zu motivieren. Genau dafür steht auch die neueste Kollektion. Auf den neuen T-Shirts und Tank-Tops stehen deshalb auch motivierende Sprüche für das Training.

The Rock ist seit Januar 2016 Teil des Under Armour Athleten Teams und seitdem hat er intensiv mit den Top-Designern und Produkt-Verantwortlichen bei Under Armour zusammengearbeitet, um außergewöhnliche Trainingsprodukte für Athleten auf der ganzen Welt zu schaffen. Die Partnerschaft umfasst die gemeinsame Entwicklung von Inhalten, die auf dem Lebensstil, den geeigneten Fitness-Programmen und den persönlichen Initiativen des Schauspielers basieren.

Über Under Armour: UA revolutioniert seit 1996 den Bereich Sportbekleidung und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller im Performance-Bereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Baltimore (Maryland/USA) verfolgt das Ziel, Sportlerinnen und Sportlern auf der ganzen Welt in puncto Equipment die besten Rahmenbedingungen zu bieten. Under Armour gehört zu den weltweit größten Herstellern für Sportbekleidung. Durch die Anwendungen UA Record, MapMyFitness, Endomondo und MyFitnessPal bietet UA die weltweit größte digitale Community für Fitness und Gesundheit an. Mit der Präsentation der neuen UA HealthBox bietet Under Armour das weltweite erste komplette Connected Fitness System. Weitere Informationen unter http://www.underarmour.de/de-de

Quelle/Bildquelle: MDPR