Abenteuer Mongolei

Das Ziel der BMW Motorrad International GS Trophy 2018 steht fest!

Der Austragungsort der nächsten BMW Motorrad International GS Trophy steht fest: die „Zentralasien“ Auflage des Abenteuer-Events wird im Frühsommer 2018 in der Mongolei stattfinden. Egal, ob Mann oder Frau – wer sich einen Startplatz bei diesem begehrten Motorradabenteuer sichern will, sollte sich beeilen: die regionalen Qualifier finden in 2017 statt.

Nach Nord- und Südafrika, Süd- und Nordamerika sowie Südostasien wird die Mongolei als Austragungsort für die sechste Ausgabe der BMW Motorrad International GS Trophy dienen. Das Land – seit vielen Jahren ein Traumziel abenteuerhungriger Motorradfahrer – besticht durch spektakuläre Landschaften und bietet fantastische Herausforderungen für Motorradfahrer. Das weite und dünn besiedelte Land ist für seine extremen klimatischen Bedingungen bekannt und wird vorwiegend von Nomaden bewohnt, die von jeher mit den unerbittlichen Umweltverhältnissen vertraut sind.

Das Abenteuer wartet – melden Sie sich jetzt an!

An der BMW Motorrad International GS Trophy können alle nicht-professionellen BMW Fahrer teilnehmen. Die Teilnehmer müssen sich in Bezug auf ihr Fahrkönnen, ihre Abenteuerbereitschaft sowie ihre Teamfähigkeit beweisen. Im Mittelpunkt steht so gut wie immer das souveräne Handling der BMW GS. Die regionalen Qualifikations- Veranstaltungen, die 2017 ausgetragen werden, stellen in der Regel die Herausforderungen bei der International GS Trophy nach. Bei diesen oft mehrtägigen Wettbewerben sammeln die Fahrer Punkte.

Im Finale kämpfen die Bestplatzierten um einen der drei Teamplätze für die internationale GS Trophy. Die drei glücklichen – und talentierten – Gewinner werden von BMW Motorrad für das anstehende Abenteuer vollständig ausgerüstet und in die Mongolei geflogen. Vor Ort erhält jeder von ihnen ein brandneues, personalisiertes BMW GS Motorrad für die Dauer des Events.

BMW Motorrad GS Trophy Qualifier Germany 2017

Der Qualifier für das deutsche Team findet vom 08. bis 10. Juni 2017 im Rahmen des Touratech Travel Event in Niedereschach statt. Die GS Trophy Germany mit ihren 300 Startplätzen ist bereits ausgebucht. Dennoch lohnt sich ein Besuch: Am Freitag und Samstag besteht die Möglichkeit, die Teilnehmer an über 20 Sonderprüfungen – verteilt über den ganzen Schwarzwald – zu beobachten und anzufeuern.

Internationales GS Trophy Female Team mit neuem Auswahlverfahren.

Nach dem erfolgreichen Debüt in 2016 werden auch in der Mongolei wieder Frauen an den Start gehen. GS Fahrerinnen aus der ganzen Welt können sich im Rahmen eines neuen Verfahrens qualifizieren.

Sie können sich zum einem bei den regionalen Qualifiern einen Platz in ihrem nationalen Team erstreiten, bei denen sie unter denselben Voraussetzungen antreten wie die Männer. Zudem rücken die beiden besten Fahrerinnen jeder regionalen Qualifikation (die noch nicht unter den ersten drei in der Gesamtwertung sind) zu einem Internationalen GS Trophy Female Qualifier auf, bei dem, wie schon zuvor, die Besten der Besten für das Internationale GS Trophy Female Team ausgewählt werden.

Bestätigte Teams für 2018:

Argentinien

Australien

Kanada

China

Frankreich

Deutschland

Japan

Lateinamerika

Mexiko

Russland

Südostasien

Südafrika

Südkorea

Großbritannien

USA Weitere Informationen und Details zur Internationalen BMW Motorrad GS Trophy 2018 erhalten Sie auf www.gstrophy.com.

Die BMW Group

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt das Unternehmen 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.

Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,22 Mrd. €, der Umsatz auf 92,18 Mrd. €. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte das Unternehmen weltweit 122.244 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert.

