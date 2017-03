Sixtus Relaunch 2017

Sixtus relauncht Produktlinien wohl und med und erweitert Vertriebswege

In gewohnter Qualität, dafür in neuem Gewand präsentieren sich ab März 2017 die beiden Pflegelinien wohl und med von Sixtus. Die Sport-Serie des traditionsreichen Herstellers naturreiner Präparate bleibt wie gehabt. Die wohl-Produkte für die tägliche Pflege beanspruchter Haut und die Sixtus med Linie, die eher begleitend bei medizinischen Indikationen ansetzte, werden gemeinsam neu kategorisiert: Die Bereiche Fuß, Hand, Nagel, Diabetiker und Körper bilden den neuen Rahmen. „Wir entwickeln uns ständig weiter und bringen mit dem immer wachsenden Know-How stets spezifischere Produkte auf den Markt. Dabei möchten wir unseren Kunden die Orientierung erleichtern, indem wir unser mittlerweile sehr breites Sortiment noch klarer einteilen“, so Sixtus Vertriebsleiter Oliver Linke. In der Kategorie Fuß werden verschiedene Produkte angeboten, die vor allem beruhigende, desodorierende, oder hornhautreduzierende Wirkung haben, unter Hand finden sich unter anderem eine spezielle Handpflege und eine Seife, die nach Alpenkräutern duftet. Der Bereich Nagel hält schützende Nagelöle, mit präventivem Schutz vor Nagelpilz sowie einen Nagelhautentferner bereit. Die Diabetiker Linie setzt dort an, wo normale Hautpflege endet und dient damit zur Hautstabilisierung bei medizinischen Indikationen, unter anderem mit einer Pflegelotion, die besonders trockener Haut die nötige Feuchtigkeit spendet. Im Bereich Körper machen zum Beispiel ein spezieller, beruhigender Balsam sowie das Beinvital Gel die Haut zart und müde Beine wieder munter.

Auch im Design hat sich das innovative Traditionsunternehmen für einen neuen, cleaneren Auftritt der insgesamt 31 Produkte entschieden. Es unterstützt die Philosophie des Hauses: „Bei uns stehen die sehr hochwertigen und natürlichen Inhaltsstoffe unser Cremes, Lotionen oder Balsame im Mittelpunkt – diese Haltung möchten wir so auch in der äußeren Erscheinung der Produkte vermitteln“, so Oliver Linke. Die Pflegeserien von Sixtus zeichnet vor allem die Verbindung von jahrtausendealtem Wissen um die Heilkraft der Pflanzen mit zukunftsweisender Pflegekompetenz und modernster Produkttechnologie aus. Das bringt eine einzigartige Qualität hervor, die der Hersteller seinen Kunden seit über 85 Jahren bietet.

Im Zuge des Relaunch geht Sixtus einen weiteren großen Schritt: Ein Teil des Sortiments – zunächst fünf Produkte aus der Linie Fuß – werden künftig in der Drogeriekette dm erhältlich sein, mit der Sixtus ab März 2017 kooperiert. Folgende Balsame werden zukünftig im Produktsortiment des größten Drogeriekonzern Europas zu finden sein:

Fußbalsam Citrus – Füße hoch!

Der milde Balsam Citrus pflegt besonders sanft und regeneriert die Haut. Fein duftend durch naturreine ätherische Citrusöle und mild wirkend mit Salbei und Fichtennadelöl: Citrus ist die perfekte tägliche Pflege für normale Haut und Entspannung pur für müde Füße zum Abschluss eines langen Tages.

Fußbalsam Sensitive – Leichtfüßig unterwegs!

Mit dem Fußbalsam Sensitive aus natürlichen Alpenkräuterauszügen, rückfettendem Nachtkerzenöl und Allantoin wird die Haut besonders intensiv und sanft gepflegt. Einmal aufgetragen, harmonisiert der Balsam den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und verleiht ihr Elastizität. Das Ergebnis: Einfach schöne Füße.

Fußbalsam Lavendel – Zarter Auftritt!

Der harmonisierende Pflegebalsam eignet sich speziell für empfindliche Füße. Zartduftender, wohltuender Lavendel umhüllt die Füße, beruhigt die Haut und gibt ihr Schutz.



Fußbalsam Hornhaut – Auf sanften Füßen!

Der Fußbalsam Hornhaut ist die Intensivpflege bei rissiger und verhornter Haut. Naturreine Alpenkräuterauszüge, rückfettendes Nachtkerzenöl und Allantoin normalisiert die Hornhautbildung, lindert Reizungen und fördert die Elastizität der Haut.

Fußbalsam Chlorophyll – Wenn es hart auf hart kommt!

Für anstrengende Tage auf den Beinen eignet sich der Fußbalsam Chlorophyll ideal. Die hochwirksame Sixtus-Formel aus Alpenkräuterauszügen und rückfettendem Nachtkerzenöl wird hier ergänzt durch naturreines Chlorophyll. Der Balsam schützt so vor Fußbrennen, Wundlaufen, Blasen und unangenehmem Fußgeruch.

Weitere Informationen unter: www.sixtus.de

Über Sixtus:

Die Sixtus Werke Schliersee GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen aus dem bayerischen Oberland mit über 85 Jahren Erfahrung in der Herstellung naturreiner Alpenkräuter-Präparate. Das Unternehmen wusste das jahrtausendealte Wissen um die Heilkraft der Pflanzen mit zukunftsweisender Pflegekompetenz und modernster Produkttechnologie zu zeitgemäßer Fuß- und Körperpflege zu verbinden. Bereits in frühen Jahren baute Sixtus dadurch eine besondere Kompetenz im Bereich der Fuß- und Nagelpflege auf, die bis heute Bestand hat.

Durch die patentierte Sixtus Formel und die besonders schonende Extraktionsmethode enthalten die Pflegeprodukte die Heilkräfte der Alpenkräuter in hoch konzentrierter Form. Die hohe Qualität und Reinheit aller Zutaten bedingt am Ende den spürbaren Effekt bei der Anwendung aller Sixtus-Produkte. Das umfangreiche Pflegesortiment besteht aus den Sixtus Produktlinien Fuß, Hand, Nagel, Körper, Diabetiker und Sixtus Sport.

Quelle und Bildquelle: crystal communications GmbH, München