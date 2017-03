Abenteuer meets Luxus

DAIOS COVE präsentiert die Land Rover Experience Greece

Kombination der Extraklasse: Off-Road im SUV-Cabriolet die griechische Insel Kreta erkunden, abends die Vorzüge eines Fünf-Sterne-Hotels genießen. Diesen Traumurlaub bietet das DAIOS COVE Luxury Resort & Villas unter dem Titel „Land Rover Experience Greece“ 2017 an. Im nagelneuen Range Rover Evoque Cabriolet gilt es bei drei unterschiedlichen Touren das wahre Kreta abseits des Tourismus kennenzulernen.

Abenteuerlustige sind bei der Land Rover Experience Greece in exklusiven Kleingruppen mit maximal sechs Teilnehmern unterwegs. Die Touren führt jeweils ein erfahrener Instruktor, der den Urlaubern zahlreiche Kniffs und Tricks für Off-Road-Fahrten verrät. Während der drei Aktiv-Tage geht es entlang von Küstenstraßen, durch kleine Dörfer sowie durch steiniges Terrain im Hinterland. Bei ihrer Fahrt wechseln sich Fahrer und Beifahrer jeweils ab, so dass alle Teilnehmer gleichermaßen in den anspruchsvollen Fahrgenuss kommen.

Während im Mittelpunkt der ersten Tour der „Wilde Osten“ Kretas mit seinen beeindruckenden Küstenstraßen steht, geht es bei der zweiten Exkursion zur Lassithi-Hochebene. Sie ist die wasserreichste und fruchtbarste Gegend der Insel. Den Abschluss bildet der bergige und facettenreiche Süden bei der dritten Tour. Details der Touren sind unter www.landrover-experience-greece.com abrufbar.

Vor, zwischen und nach den Touren haben Gäste im DAIOS COVE ausgiebig Gelegenheit, die Eindrücke setzen zu lassen. Erholung pur finden sie am Strand der hoteleigenen Bucht, im Spa-Bereich sowie in den Deluxe-Zimmern oder Villen – auf Wunsch mit eigenem Pool. Ein großes Angebot an Bars und Restaurants rundet den Aufenthalt kulinarisch ab.

Die Land Rover Experience Greece-Tour findet von Mai bis Anfang November 2017 statt. Alle Angebote für die Land Rover Experience Greece umfassen jeweils den Hin- und Rückflug, die Transfers, sieben Übernachtungen mit Halbpension sowie die drei Ausflugsfahrten. Die Reisen sind individuell verlängerbar. Kunden erhalten bei Buchung der Land Rover Experience Rabatt auf Wellness-Anwendungen.

Buchbar ist die Kombination aus Erholung und Aktiv-Aufenthalt ab 2.190 Euro im Reisebüro sowie unter www.solaselect.de. Im September 2017 bietet das DAIOS COVE zwei Termine speziell für Single-Urlauber an. Hotelgäste des DAIOS COVE haben die Möglichkeit die Touren auch vor Ort als Tagesausflug zu buchen.

Über DAIOS COVE Luxury Resort & Villas

Das DAIOS COVE Resort zählt mit seinen Suiten und Luxus-Villen sowie dem exklusiven Spa-Bereich zu den führenden Fünf-Sterne Beach Resorts Griechenlands. Die Anlage verfügt über eine ruhig gelegene, hoteleigene Privatbucht mit Sandstrand und bietet modernste Hotelarchitektur in traumhaft schöner Landschaft. Mehr auf: www.daioscove.com

Info: Land Rover Experience Greece

