Lifesystems – Wenn das Abenteuer ruft

Nicht nur für Extremsport!

Wenn die Tage wieder länger werden und der Schnee endlich wegschmilzt, beginnt die Abenteurer-Saison. Ob Fliegenfischen in Irland, mit Zelt und Motorrad zum Schwarzen Meer oder Kanu-Wandern entlang der Müritz: Wer die heimischen vier Wände verlässt, um in der Natur etwas zu erleben, muss sich ganz genau überlegen, was er mitnimmt. Denn auch wenn der Platz im Gepäck begrenzt ist, möchte man auf Sicherheit und gewisse Annehmlichkeiten nicht verzichten.

Hier kommt Lifesystems ins Spiel: Gegründet vom Briten Mark Cobham 1989, bietet das Unternehmen Reise- und Sicherheitsequipment für unterwegs, allen voran ein großes Sortiment an Erste-Hilfe-Sets für unterschiedliche Outdoor-Aktivitäten. Die ersten Sets entwickelte Cobham mit einer befreundeten Medizinerin, die ihn damals auf einer Asienreise begleitet und erste Hilfe bei einer unangenehmen Verletzung Cobhams geleistet hatte. So war die Idee für Lifesystems geboren. Doch zum Sortiment der Marke gehören mittlerweile viele weitere nützliche Accessoires, wie beispielsweise Wärmedecken, Biwaksäcke, Pfeifen, Taschenlampen oder ein Feuer-Starter-Kit.

Im Folgenden ein paar Produkttipps für Abenteurer/innen von Lifesystems:

Survival Shelter (2 Personen):

Ein Biwaksack ist ein Must-Have für jeden Outdoor-Freak. Biwaks werden nicht nur von Bergrettungsteams oder Expeditionen genutzt, sie finden mittlerweile auch immer mehr Anklang bei geführten Outdoor- Unternehmungen, Wanderclubs und Jugendgruppen. Dank ihrer Gestaltung bieten die leichtgewichtigen Notfall-Unterkünfte ein angenehmes Mikroklima und lebensrettenden Schutz bei einem Temperaturabfall bei Nacht oder Schlechtwetter. Produktdetails:

· Robustes, PU-beschichtetes Material mit Fenster und Belüftungsmöglichkeit

· Wassersäule 20.000 mm und durchgängig getapete Nähte

· Reflektierende Streifen und wasserdichte Sitzbereiche

· Integrierte Packsack mit Kordelzugverschluss

· Gewicht: 345 Gramm

· Maße verpackt: 20 x 10 x 10 cm bzw. offen: 140 x 90 x 45 cm

· UVP: 36,99 €

Intensity 75 Head Torch

Wo war doch gleich… das Feuerzeug oder das Klopapier? Die Stirnlampe Intensity 75 ist nicht nur superleicht, sie hat auch ein geniales Preis-Leistungsverhältnis. Ob beim Camping, der Nachtwanderung oder einfach als Back-Up zum immer dabeihaben in der Jackentasche, diese Stirnlampe wartet mit sechs verschiedenen Leuchtmodi und einer Betriebsdauer von bis zu 18 Stunden auf. Produktdetails:

· Leuchtkraft bis zu 75 Lumen

· Hochwertiger XP-G2 Cree White LED

· Sechs Leuchtmodi: Hoch, mittel, niedrig sowie Rotlicht, Blinken und SOS-Signal

· Strahlungswinkel verstellbar

· Wasserabweisendes Plastikgehäuse mit verstellbarem Kopfband

· Akku- und Ladeanzeige

· Inklusive USB Ladekabel

· Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit

· Gewicht: 42 Gramm

· UVP: 27,99 €

Mountain Lite Whistle:

Leicht, leichter, Mountain Lite Whistle: Gerade einmal fünf Gramm bringt diese Signalpfeife auf die Waage. Wer in eine Notlage gerät, kann dank ihr unproblematisch auf sich aufmerksam machen. Bei dem geringen Gewicht eindeutig ein Outdoor-Must-Have, das sich auch prima am Schlüsselbund macht. Produktdetails:

· Lautstärke 100db

· Gehäuse aus Polycarbonat

· Mit Schlüsselring

· Erhältlich in schwarz oder orange

· Gewicht: 5 Gramm

· Maße: 1,2 x 1,2 x 6 cm

· UVP: 3,99 €

Erste-Hilfe-Set „Light & Dry Nano“:

Leichter und handlicher geht es bei einem Erste-Hilfe-Set kaum. Das „Light & Dry Nano“ bringt gerade einmal 95 Gramm auf die Waage bei einem geringen Packmaß von 12 mal 13 Zentimetern. Zudem ist das Packsack zu 100% wasserdicht, sodass das Set auch bei Wassersportaktivitäten oder Touren bei Regen seinen Inhalt zuverlässig trocken hält. Die gängigsten Verletzungen können so vor Ort selbständig versorgt werden. Produktdetails:

· Gewicht: 95 Gramm

· Maße: 13 cm x 12 cm x 3,5 cm

· Bestehend aus 16 Artikeln, inklusive Broschüre zur Wundversorgung

· Sterile Mulltupfer, 5er Pack, 5x5cm, 4-lagig

· Desinfektionstücher alkoholfrei

· Erste Hilfe Broschüre

· Sonnencreme Päckchen, 7,5g, LSF-50 Bergformel

· Steriler Verband selbsthaftend, 15 x 9cm

· Steriles Pflasterset bestehend aus: 5 Pflaster 75x25mm, 2 Pflaster 75x50mm, 3 Pflaster 40x40mm, Steriles Blasenpflaster, Elastische Kompressionsbinde, 5cmx4,5m, Zinkoxid Tape auf Rolle, 2,5cmx2m

· Sicherheitsnadeln, 6-er Pack

·Wasserdichter LokTop Beutel, 10,2x18cm

· UVP: 16,99 €

Über Lifemarque

Die Story von Lifemarque ist typisch für ein Outdoor Unternehmen. Inspiriert von einer langen Reise durch Asien, bei der sich Gründer Mark Cobham eine unangenehme Verletzung zuzog, entwickelte Cobham eine Reihe von Erste-Hilfe-Sets, die er 1989 auf den Markt brachte. Lifesystems war geboren. In der Folge erweiterte Cobham das Sortiment und gründete drei weitere Marken: Lifeventure (Camping- und Outdoorbedarf), LittleLife (Accessoires für Kleinkinder und Kinder) und Mountain Paws (Accessoires für Hunde).

Quelle: Lifemarque, Outdorrelations