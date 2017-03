The Ginger Juice Company

Nicht nur während der Grippewelle lecker!

Die frischen Bio-Ingwersäfte der Ginger Juice Company!

Die Ginger Juice Company bringt die Ingwerknolle in die Flasche – und das in drei Sorten!

Die Zahlen belegen es: auch in Deutschland entdecken immer mehr Menschen die Ingwer-Knolle als Gewürz- und Heilpflanze. Die Importmenge der scharfen Knolle ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen; und das nicht nur in Jahren, in denen die Grippewelle durch das Land rollt.

Vermutlich wäre die Nachfrage nach dem Rhizom noch deutlich stärker, wenn es einfacher zuzubereiten und vielseitiger anzuwenden wäre. Aber die Knolle zu lagern, zu reinigen, zu zerkleinern, richtig zu dosieren und ggf. nach dem Ziehen wieder abzusieben ist vielen Verbrauchern zu mühselig und monoton. Und nur wirkliche Liebhaber kämen auf die Idee, eine Ingwerknolle mit ins Büro oder in den Kurzurlaub zu nehmen. Aber viele Verbraucher würden wohl genau das gerne machen, denn das wirkstarke Ingwer-Rhizom besitzt einen hervorragenden Ruf, was seine positive Wirkung auf die menschliche Gesundheit betrifft und wird in der traditionellen ayurvedischen und chinesischen Medizin seit Jahrhunderten als fester Bestandteil zahlreicher stärkender Kräutermischungen verwendet.

Doch für all jene, die gerne einfacher und kreativer Ingwer genießen möchten, gibt es jetzt gute Nachrichten: Die Ginger Juice Company aus Rastatt bringt die Ingwer in die Flasche (ja, Plural!) und bietet mit Ginger Juice Ingwersaft direkt gepresste Ingwersäfte unterschiedlicher Herkünfte und Sorten in Bio-Qualität an, die auf vielfältigste Art und Weise verwendet werden können: als Tee, im Saft oder Smoothie, in alkoholischen und nichtalkoholischen Cocktails (Moscow Mule!), im Obstsalat, zum punktgenauen Abschmecken warmer und kalter Gerichte, für Marinaden oder Soßen oder oder oder. Weil der Ingweranteil im Saft 98% beträgt und kein Wasser oder Zucker zugesetzt werden, ist der Kreativität mit Ginger Juice Ingwersaft keine Grenzen gesetzt — fast alles kann mit der markanten Schärfe Perus, dem vollmundigen Aroma Ugandas oder der milden Note Chinas verfeinert werden.

Aber nicht nur das Produkt ist einfach und doch innovativ, sondern auch das Vertriebskonzept der Ginger Juice Company. Denn der Wochenmarkt als lebendiger Mittelpunkt vieler Städte und Viertel soll der vorrangige Verkaufsort sein. Hierfür können sich all jene, die sich für Ingwer und das pralle Marktleben begeistern mit der Ginger Juice Company in Kontakt setzen.

Oder, wie der Firmenslogan lautet: “Ginger Your Life!”

Der Direktbezug von Ginger Juice Ingwersäften ist über die eigene Internetseite www.ginger-juice-company.com möglich, auf der sich auch viele fundierte Informationen über Ingwer und seine Wirkung finden.

Auch der eigene Blog, unser Newsletter, sowie der Facebook-Auftritt bieten zahlreiche Informationen und Rezepte. Weitere Vertriebswege sind ausgewählte Feinkost- und Hofläden.

Die Ginger Juice Company hat auch spezielle Angebote für den Gastro-Bereich und das saftverarbeitende Gewerbe und bietet für diese Kunden individuelle Lösungen und Konzepte. Bereits heute liefert die Ginger Juice Company Ingwersaft für die Produktion von Smoothies und anderen Saftgetränke zu.

Quelle und Bildquelle: The Ginger Juice Company