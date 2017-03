SALOMON Trails 4 Germany 2017

Das Rennen um die Premieren-Startorte ist entschieden

Aus einer guten Anzahl von Bewerbungen haben sich Koblenz, Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb, Landau in der Pfalz und Kulmbach im Frankenwald durchgesetzt. Am 13. Mai 2017 geht’s los in Koblenz, dann folgen Blaubeuren am 3. Juni, Landau in der Pfalz am 23. September und den Abschluss dieser neuartigen Trailrunning-Serie bildet Kulmbach am 14. Oktober 2017. Das Neuartige an den SALOMON Trails 4 Germany ist, dass zum ersten Mal die lokalen Partner vor Ort die Strecken aussuchen und präsentieren. „Damit ist garantiert, dass die Athleten in den vier Orten absolute Insider-Trails genießen dürfen“, so Trailrunning-Star Philipp Reiter, der in einer Fachjury die vier Startorte aus den zahlreichen Bewerbungen herausfilterte.

Was sind denn diese SALOMON Trails 4 Germany eigentlich? Ganz klar, eine attraktive Trailrunning-Laufserie mit einem neuen Format, an vier Samstags-Terminen und an vier Orten in Deutschland. Professionell und mit viel Begeisterung von den lokalen Partnern zusammen mit SALOMON und der PLAN B event company GmbH organisiert. Auf der Suche nach den besten Trails Deutschlands kamen die Insider vor Ort zu Wort, diejenigen, die täglich unterwegs sind, sich bestens in ihrer Umgebung auskennen. Bei jedem der vier Event-Stopps können die Teilnehmer zwischen der 10 und 20 Kilometer Distanz wählen.

„Diese neue Laufserie ist eine sehr gute Möglichkeit, Trailrunning in Deutschland noch bekannter zu machen und zu zeigen, dass es nicht immer das Hochgebirge sein muss, um den Sport auszuüben. Trails sind auch vor der eigenen Haustür in ganz Deutschland zu finden. Zusätzlich bieten wir ab April Trailrunning-Workshops in ganz Deutschland an, hier kann jeder teilnehmen, kostenlos Ausrüstung testen, Techniktipps abholen und für die SALOMON Trails 4 Germany trainieren“, freute sich Julia Schehl, Brand Managerin bei SALOMON, auf die in Deutschland einmalige Laufserie.

Die Vorfreude ist riesig, in gut zwei Monaten geht es bereits los. Und die Reaktionen der vier Premieren-Startorte waren überwältigend. Den Anfang macht Koblenz am 13. Mai 2017. „Koblenzer Stadtwald klingt so niedlich nach Park. Das täuscht. Macht euch gefasst auf Schluchten, Grate und Klippen, endlose Singletrails, Hindernisse, knifflige Schlüsselstellen und spektakuläre Ausblicke.“, schrieb Pirmin Braun ganz frisch unter dem Einfluss der 20 km Strecken-Erkundung für den Ort Koblenz. Fast schon euphorisch klingt es vom Rande der Schwäbischen Alb aus Blaubeuren, Start 3. Juni 2017: „Die herrliche Landschaft, aber auch das Vorkommen zahlreicher Pflanzenarten macht das Gebiet für die Trails 4 Germany zu einem Kleinod der Schwäbischen Alb und das nur wenige Kilometer von Ulm entfernt.“

Die Landau Running Company konnte sich mit ihrem Vorschlag für die Südpfalz durchsetzen. „Das Biosphärenreservat Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Bizarre Sandsteinfelsen, gigantische Ausblicke, über 500 Burgen und feinste Trails prägen die Region. Wir werden euch über drei Gipfel bringen, vorbei an Felsen und Burgen, klasse Aussichten genießen, schmale Trails runterfegen, bis es einem schwindelig wird“, vermittelte der Landauer Christian Beck schon jetzt einen tollen Vorgeschmack auf das Event am 23. September 2017.

Das Finale der SALOMON Trails 4 Germany geht am 14. Oktober 2017 in Kulmbach im Frankenwald über die Bühne. „Kulmbach – die heimliche Hauptstadt des Bieres – als Veranstaltungsort freut sich genauso wie das gesamte Crazy Runners Team Frankenwald auf das Event im Herbst 2017. Die ‚FrankenwaldSteigla‘ warten schon auf die Läufer und neben den Wegen erlebt man sicherlich noch die ein oder andere nette und unverhoffte Überraschung“, hieß es aus Kulmbach von Markus Franz, dem Geschäftsführer Frankenwald Tourismus.

Die Anmeldung für die SALOMON Trails 4 Germany ist geöffnet: http://trails4germany.com/#Anmeldung

Weitere Infos auf www.trails4germany.com

Bildquelle: ©Harald Wisthaler, ©PLAN B.