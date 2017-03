LIFE | Deutscher Kinostart: 23. März 2017

androgon.com hat den Film bereits gesehen und ist begeistert

Die Forschungsmission einer Gruppe Wissenschaftler auf einer internationalen Raumstation wird zu einem Trip in schlimmste Urängste: Eines Tages entdeckt das sechsköpfige Team einen sich rapide entwickelnden Organismus, der für die Auslöschung allen Lebens auf dem Mars verantwortlich ist und bald nicht nur die Crew, sondern auch den gesamten Planeten Erde bedroht.



LIFE – Sei vorsichtig, wonach du suchst

Die ISS – Raumstation ist jedem ein Begriff, doch sich vorzustellen, was dort wirklich geschieht, kann sich wohl kaum einer. Der Film „Life“ beschreibt ein angsteinflößendes Szenario, in dem eine vom Mars zurückkehrende Sonde von der internationalen Raumstation eingefangen wird. In den Proben, die die Sonde auf dem fremden Planeten gesammelt hat, entdecken die Forscher einen unbekannten Organismus, das erste Anzeichen von Leben auf einem anderen Planeten.

Was klingt, wie der Anfang eines durchschnittlichen Aliendramas, entpuppt sich als durchaus heftiger und erschreckend realistischer Science–Fiction–Horrorfilm.

Die Anfängliche Freude über den Fund verwandelt sich mit der Zeit erst in Sorge, dann in pure Angst. Denn die anfangs kleine Zelle entwickelt sich in atemberaubender Geschwindigkeit weiter und bringt nicht nur die Besatzung der Raumstation in Gefahr sondern hat auch das Potenzial, der Existenz der gesamten Menschheit gefährlich zu werden. Ein aussichtslos wirkender Kampf gegen den intelligenten und übermächtigen Organismus beginnt. Doch natürlich gibt es am Ende die rettende Lösung des Problems – oder doch nicht?

In Szene gesetzt wird die Geschichte von wunderschönen und aufwendigen Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum, einer sehr realistisch aufgebauten Raumstation und natürlich von hochkarätigen Schauspielern, wie Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson. Allesamt bekannt durch Filme wie „Southpaw“, „Deadpool“ und „Mission Impossible – Rogue Nation“.

Das Drehbuch stammt vom erfolgreichen „Deadpool“-Autorenduo Paul Wernick und Rhett Reese, hinter der Kamera stand Seamus McGarvey („The Avengers“, Oscar®-nominiert für „Atonement“), das Kostümdesign entwarf Oscar®-Gewinnerin Jenny Beaven („Mad Max: Fury Road“). Als Produzenten sind David Ellison („World War Z“, „Star Trek: Beyond“), Dana Goldberg („Terminator Genisys“), Bonnie Curtis („Minority Report“) und Julie Lynn („Albert Nobbs“) verantwortlich.

androgon empfiehlt den Film als unbedingt sehenswert!

sm (Sebastian Menck)