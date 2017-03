Techno-Classica Essen 2017

Techno-Classica Essen vom 5. bis 9. April 2017

Vom 5. bis 9. April (5. April: Happy View Day/Vorschau) präsentiert die Techno-Classica Essen in der Messe Essen die komplette Vielfalt der internationalen Klassikszene – von der Restaurierung und Erhaltung bis zum Schnäppchenmarkt unter freiem Himmel. Darüber hinaus erwarten die Messebesucher zwei spektakuläre Sonderschauen mit Formel-1-Rennwagen des Grand Prix von Monaco aus den 1950er-Jahren sowie Autos mit Elektroantrieb aus den vergangenen 135 Jahren.

Sonderausstellung „Formel 1 in Monaco: The Golden Fifties“ Die faszinierendsten Rennwagen der Formel 1 von 1950 bis 1960

Das erste Jahrzehnt der Automobil-Weltmeisterschaft: Sensationen, Tragödien, Helden und ihre Boliden

Fangios Original-Siegerauto des GP Monaco 1957 – seit über 20 Jahren zum ersten Mal öffentlich zu sehen





Mit dem Großen Preis von England in Silverstone begann 1950 eine völlig neue Ära des Motorsports: Die Formel 1 mit erstmals einem weltweit einheitlichem Reglement und einer Fahrer-Weltmeisterschaft (und ab 1958 auch einer Konstrukteurs-Weltmeisterschaft) feierte Premiere. Bis heute schreibt die Formel 1 ihre Erfolgsgeschichte fort.

Eines der turbulentesten Jahrzehnte war die Zeit von 1950 bis 1960 – und die Großen Preise von Monaco gehören noch heute zu den spannendsten und glamourösesten Rennen der ganzen Saison. Den Siegern winkt nicht nur sportlicher Ruhm sondern auch die Ehrung durch den monegassischen Fürsten.

Diesem ersten Jahrzehnt der Formel 1 auf der traditionsreichen Strecke am Mittelmeer widmet der Veranstalter der Techno-Classica Essen, S.I.H.A., die große Sonderschau um das Palais de l’Automobile in Halle 6 mit dem Titel „Formel 1 in Monaco: The Golden Fifties“. In den Sonderschauen der S.I.H.A. bei der Techno-Classica Essen präsentiert der Veranstalter seit 1989 jedes Jahr besondere automobilhistorische Preziosen für die Connaisseurs unter den Klassik-Enthusiasten – spektakuläre, seltene, faszinierende Automobile. Sie alle schrieben Automobilgeschichte und sind meist nur exklusiv bei der Klassik-Weltmesse zu sehen.

So auch in diesem Jahr: Ein ganz besonderer Formel-1-Monoposto steht im Mittelpunkt der Präsentation. Es ist jener Maserati 250 F, mit dem Juan Manuel Fangio 1957 den Großen Preis von Monaco mit über 25 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten ins Ziel fuhr. Dieser Original-Wagen befindet sich seit vielen Jahren in Sammlerhand und wird auf der Techno-Classica Essen zum ersten Mal seit über 20 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert.

Fangio beherrschte wie kein anderer Rennfahrer die Rennszene – und beendete im Jahr 1958 nach den ersten beiden WM-Läufen seine Rennfahrerkarriere. Bis dahin hatte der Argentinier fünf Weltmeistertitel errungen und war der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten – bis Michael Schumacher ihn im Jahr 2003 übertrumpfte. Doch mit 24 Siegen bei 51 Grand- Prix-Starts hatte Fangio indes eine bis heute unübertroffene Erfolgsquote erreicht.

Kein Wunder, dass er ein weiteres Formel-1-Auto der Techno-Classica-Essen- Sonderschau zur Weltmeisterschaft fuhr – und das gleich zwei Mal: 1954 und 1955 wurde Fangio Weltmeister auf Mercedes-Benz-Silberpfeilen des Typs W 196 R. Ein solcher Werks-Monoposto ist als Leihgabe des Mercedes-Benz- Museums am Palais de l’Automobile zu bewundern.

Auch die weiteren Schmuckstücke der Formel-1-Retrospektive erzählen Geschichten von Sensationen, Tragödien, Triumphen und Helden. So zum Beispiel jener Lancia-Ferrari D 50, dessen Cockpit Peter Collins in Monza für seinen Teamkollegen Fangio räumte, nachdem jener ausgefallen war. Damals war ein Autotausch erlaubt, die Fahrer erhielten jedoch nur die halbe Punktzahl. Collins ermöglichte Fangio (der in jenem Rennen den zweiten Platz erzielte) damit den Weltmeisterschaftssieg – und verzichtete damit auf den auch für ihn noch möglichen Gewinn der Weltmeisterschaft. Sein Argument: „Fangio hat es verdient.“ Diese Ritterlichkeit sucht man heute in der Formel 1 vergeblich…

Monaco war auch der Schauplatz des zweiten Sieges einer automobilen Revolution: Nachdem Stirling Moss in der 1958er-Saison erstmals einen Nachkriegs-Grand-Prix-Rennwagen mit Mittelmotor – einen Cooper T 45 Climax S4 – beim Großen Preis von Argentinien zum Grand-Prix-Sieg peitschte, legte Maurice Trintignant beim Großen Preis von Monaco mit einem Monoposto gleichen Typs nach und gewann das Rennen, das durch viele Ausfälle gekennzeichnet war. Sein Siegerwagen ist einer der Stars der S.I.H.A.- Sonderschau.

Ein weiterer Protagonist des turbulenten ersten Formel-1-Jahrzehnts ist der Lotus 18. Auch dieses Auto machte in Monaco Furore: Stirling Moss gewann den Großen Preis von Monaco 1960 im Lotus 18 des Rob Walker Teams und feierte damit den ersten Sieg für Lotus in der Formel-1-Weltmeisterschaft – bei dessen zweitem Formel-1-Einsatz. Auch dieser Siegerwagen wird der bei der Techno-Classica-Essen-2017-Sonderschau gezeigt werden.

Dazu plant die S.I.H.A., weitere Raritäten – wie einen BRM P 25 – nach Essen zu bringen. Details dazu werden kurz vor Eröffnung der Messe bekannt gegeben…

Weitere Informationen:http://www.siha.de

Quelle/Bildquelle: Messe Essen GmbH – Bildnachweise: Bild 01: Mercedes-Benz; Bild 02: Maserati; Bild 03 und Bild 04: Opel; Bild 05: Markus Bolsinger; Bild 06: Museum Autovision; Bild 07: Markus Bolsinger; Rest: S.I.H.A.