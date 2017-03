DIE HÜTTE – EIN WOCHENENDE MIT GOTT Gewinnspiel

DIE HÜTTE – EIN WOCHENENDE MIT GOTT

Ab 6. April in den deutschen Kinos

Ein Familienurlaub nimmt eine tragische Wende, die das Leben des treuen Familienvaters Mackenzie Allen Philips (Sam Worthington) für immer verändert. Begleiten Sie seine schicksalshafte Reise in DIE HÜTTE – EIN WOCHENENDE MIT GOTT, der Verfilmung jenes Buchs, das auf der ganzen Welt zu einem Millionenseller wurde. Concorde Filmverleih bringt den Film am 6. April 2017 in die deutschen Kinos.

Zum offizielen Kinostart von DIE HÜTTE – EIN WOCHENENDE MIT GOTT

Filminhalt:

Seit der treue Familienvater Mackenzie „Mack“ Phillips (Sam Worthington) vor vielen Jahren seine jüngste Tochter verlor, ist er in Trauer und Schuldgefühlen versunken. Ihre letzte Spur fand man in einer Hütte im Wald – nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie damals Urlaub machte. Eines Tages kommt ein Brief mit der Post: Es ist eine Einladung in eben jene Hütte – und ihr Absender ist Gott. Mack ist schockiert und voller Angst, all die schmerzhaften Erinnerungen kommen erneut hoch. Trotzdem bricht er auf, unsicher, was er in der Hütte finden wird. Das nun folgende Wochenende soll sein Leben erneut von Grund auf verändern.

Weitere Infos zum Film:

Erst wollte William Paul Young seine Geschichte gar nicht veröffentlichen – und als Freunde ihn endlich überredet hatten, fand er keinen Verlag. Kurzerhand bastelte er für 300 Dollar eine Webseite und druckte es selbst. Ein Jahr später stand „Die Hütte – Ein Wochenendemit Gott“ auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste und blieb dort über 70 Wochen. Aus einer Weihnachtsgeschichte für seine Kinder war plötzlich ein Bestseller geworden, der sich in den USA über 10 Millionen Mal und in Deutschland über eine Million Mal verkaufte.

Mit DIE HÜTTE folgt nun eine einfühlsame und mutmachende Verfilmung von Youngs unkonventioneller Erzählung über Glauben und den Trost der Spiritualität. In der Hauptrolle ist Sam Worthington („Avatar – Aufbruch nach Pandora“) zu sehen, der sich „Papa“ nennende Gott wird gespielt von Oscar®-Gewinnerin Octavia Spencer („The Help“, „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“). In weiteren Rollen sind Radha Mitchell („Silent Hill“, „Wenn Träume fliegen lernen“) und der amerikanische Country-Star Tim McGraw („Blind Side – Die große Chance“) zu sehen. Regie führt der Brite Stuart Hazeldine.

