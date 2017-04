FREE FIRE | ab 6. April 2017 im Kino

Wenn jeder eine Knarre hat, er hat dann die Kontrolle?

FREE FIRE – Ein wahrer Genre-Coup, der spektakuläre Schnellfeuer-Action und bissige Wortgefechte nahtlos miteinander vereint!

Treffen oder getroffen werden, das ist hier die Frage! In FREE FIRE fährt Regisseur Ben Wheatley im stylischen 70er-Jahre Setting die ganz großen Geschütze auf und präsentiert ein ebenso rasantes wie pointiertes Kino-Feuerwerk. Die schillernde Gang aus Möchtegern-Gaunern und Hobby-Scharfschützen wird verkörpert von einem charismatischen internationalen Cast.

Anläßlich des Homeentertaintmentstarts von Free Fire am 6. April 2017

verlost

androgon men’s magazine und splendid film 2×2 Kino-Freikarten zum Film „Free-Fire“

.

Wer also mitmachen will,

einfach eine Email an FREE-FIRE-gewinnspiel@androgon.de mit Angabe von Namen und

Adresse und los geht’s! Wir wünschen viel Erfolg!

Filminhalt:

Boston in den späten 1970ern: In einer verlassenen Lagerhalle bringt die auf heiße Ware spezialisierte Justine (Brie Larson) die beiden Iren Chris (Cillian Murphy) und Frank (Michael Smiley) mit den zwielichtigen Geschäftsmännern Ord (Armie Hammer) und Vernon (Sharlto Copley) zusammen. Eine große Ladung Waffen soll verkauft werden. Eigentlich ein simpler Deal, der jedoch dank der hitzköpfigen „Profis“ schlagartig ausartet. Die gerade verhandelten Knarren werden sogleich dem blutigen Härtetest unterzogen, sodass sich die leerstehende Halle in eine bedrohliche Kampfarena verwandelt und ein gnadenloser Shootout um Leben und Tod beginnt…

Szenenbilder:



Trailer: