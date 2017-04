Bunte Steine zum Leben erwecken

Geballtes Wissen für Maker und alle, die es werden wollen

Mit den Bauboxen und Fachbüchern von Franzis können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene steuerbare Technikprodukte kreieren

Die Möglichkeiten, technische und elektronische Projekte selbst zu verwirklichen, waren noch nie so groß wie heute. Seien es kleine Reparaturen an Haushaltsgeräten mithilfe des 3D-Druckers oder der Bau eines Roboters – immer mehr „Maker“ nehmen sich der großen und kleinen technischen Probleme des Alltags und der Gesellschaft an.

Für alle, die selbst zu Kabel und Platine greifen, um technische Projekte umzusetzen, bietet Franzis mit seiner Maker-Reihe eine Vielzahl an Ressourcen und Fachliteratur. Mit etwas technischem Know-how und Kreativität kann man bereits bestehende Produkte wie z.B. Lego weiterentwickeln oder komplett neue Technikkreationen entwerfen und intelligent steuern. Dies gelingt auch ohne Programmiervorkenntnisse, sodass man(n) schnell Erfolgserlebnisse sieht und der Spaß am Basteln nicht verloren geht.

Die Grundlage eines jeden Makers

Egal ob neu dabei oder alteingesessen in der Maker-Szene – jeder sollte mit einem Raspberry Pi umgehen können. Mit „Raspberry Pi – Mach’s einfach“ haben Maker ein Handbuch zur Verfügung, das ihnen schnell einen Überblick über die zahlreichen Funktionen des Einplatinencomputers näherbringt. Das Buch vermittelt einen leicht verständlichen Einstieg in die Technik und hält 222 Tipps und Kniffe bereit, wie man mit dem Allround-Talent Raspberry Pi schnelle und effiziente Lösungen findet. Es ist für 30€ erhältlich.

Altes neu interpretiert

Das Internet der Dinge/Internet of Things (IoT) verbindet die reale mit der digitalen Welt. Wie das konkret aussehen kann, zeigt das „Franzis Maker-Kit Internet of Things“. Der Bausatz beinhaltet neben einem IOT-WiFi-Board, Platinen und Widerständen zahlreiche weitere elektronischen Komponenten, mit denen man z.B. eine Twitter-Alarmanlage oder eine Internetuhr bauen kann. Im beiliegenden Handbuch werden unterschiedliche Schaltungsaufbauten sowie Netzwerk- und HTML-Programmierungen erläutert. So können bereits Einsteiger zahlreiche kleine IoT-Projekte für den Alltag bauen. Das Experimentierpaket ist im Franzis Onlineshop für 79,95€ (UVP) erhältlich.

Bunte Steine zum Leben erwecken

Wer sich seine Faszination für Lego auch im Erwachsenenalter bewahrt hat, der findet im Buch „Lego für echte Kerle“ Inspiration für neue technische Möglichkeiten. Hier wird gezeigt, wie man mit den gängigen Programmierungsprogrammen Arduino und Rasperry Pi selbstgebaute Lego-Objekte auf vielfältige Weise umbauen und steuern kann. Sei es ein schnellerer Motor oder neue Funktionsmöglichkeiten: Schritt für Schritt wird erklärt, wie man den bunten Steinen neues Leben einhauchen und eigene Kreationen erschaffen kann. Das Buch ist für 24,95€ erhältlich.

Selbstgebaut hoch hinaus

Ursprünglich für die Wissenschaft entwickelt, sind Drohnen längst auch bei Flugsportinteressierten und ambitionierten Bastlern beliebt. Das Buch „Drohnen selber bauen & tunen“ gibt auf mehr als 500 Farbseiten einen umfassenden Einblick in die Multikoptertechnik und erklärt Komponenten, Steuerungsmöglichkeiten und unterschiedliche Bauweisen einfach und verständlich. Damit steht dem Bau einer eigenen Drohne nichts mehr im Wege. Das Buch ist für 29,99€ erhältlich.

Erhältlich sind die Fachbücher und Bauboxen von Franzis im Online-Shop www.franzis.de und über den Buchhandel.

Über FRANZIS

Der FRANZIS Buch- und Software-Verlag gehört zu den ältesten und erfolgreichsten technischen Fachverlagen in Deutschland. Das Produktportfolio von FRANZIS umfasst neben Fachliteratur in den Bereichen Experimentieren, Fotografieren und Programmieren auch spezielle Software-Lösungen für Einsteiger, Enthusiasten und professionelle Anwender. Zudem hat der Verlag knapp 100 Lernpakete, Experimentierkästen und Bausätze aus unterschiedlichen Themenbereichen im Angebot, die neue Technologien verständlich machen, Grundlagen- und Expertenwissen vermitteln sowie Jung und Alt für Technik begeistern. Das Motorbausatz-Programm, in dem unter anderem der 6-Zylinder-Boxermotor des Porsche 911 von 1966 sowie ein Reihen-Vierzylinder- und V8-Modell erschienen sind, ist eines der jüngsten und erfolgreichsten Themengebiete bei FRANZIS.

Quelle/Bildquelle: www.franzis.de