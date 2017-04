FIBO 2017 – gym80

HÖHEPUNKTE AUF DER FIBO – Internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit

gym80 & Henning Baum launchen PURE KRAFT Bankdrückmaschine

Aus langjähriger Freundschaft entwickelte sich eine Zusammenarbeit und schließlich ein gemeinsames Projekt: Henning Baum – Schauspieler und leidenschaftlicher Sportler – und gym80 – Kraftgerätehersteller Made in Germany – haben die gemeinsame Leidenschaft zum Sport in einer Maschine vereint. Die neue Pure Kraft Negativ-Bankdrückmaschine gehört zu der gym80 Plate Loaded Linie „PURE KRAFT“ die sich durch eine perfekte Biomechanik ohne Rollen,

Bänder und somit Übersetzungen auszeichnet. Weltweit einzigartig, imitieren die PURE KRAFT Trainingsmaschinen das Freihanteltraining und trainieren den ganzen Körper sicher und effizient.

(FIBO 2017 Halle 7, Stand B25/B35/A30)

Fitness Trend: SMART TRAINING

Neben neuen und innovativen Geräten und Konzepte, steht bei gym80 die USER EXPERIENCE – kurz UX – im Mittelpunkt, welche die Interaktion zwischen Mensch & Maschine als Erlebnis umschreibt. Vom BOUTIQUE-GYM Konzept bis zur digitalen SMART-Gesamtlösung, bietet der Gelsenkirchener Gerätehersteller Lösungen für die gesamte Bandbreite des Fitness-Studios und setzt dabei auf vollkommen neue digitale Standards und Trainingserlebnisse. Auf der FIBO präsentiert gym80 die Version 5.

Boutique Gym Konzept „Escalate Your Power“

Seit langem erfolgreich in New York, Los Angeles oder London, ist der angelsächsische Trend nun auch auf „Good Old Europe“ übergeschwappt. Boutique-Gym-Konzepte liegen im Trend und mutieren zu lukrativen Publikumsmagneten. Escalate Your Power (EYP) ist so ein Konzept und wird erstmals auf der FIBO 2017 vorgestellt.

Escalate Your Power ist ein Kleingruppen-Trainingsformat, welches die Motivation und Effektivität eines Personal- und Gruppentrainings mit der hohen Effizienz eines Cardio- und Krafttrainings kombiniert. Entwickelt von internationalen Fitnessexperten und Top-Trainern, kombiniert Escalate Your Power Cardio, Kraft-, Functional- und Konditionstraining in einem völlig neuen Format. Die Trainingseinheiten sind intensiv, motivierend, emotional und hoch wirkungsvoll. Somit werden Fitness-Ziele schneller und nachhaltiger erreicht.

Functional- & Athletic Performance: gym80 erweitert signifikant das Portfolio

Neben der traditionell imposanten gym80 Präsenz mit Innovationen im Kraft-, Fitness-, Medical-, High-Performance- und Cardio-Bereich, präsentiert gym80 exklusive Lösungen zum Thema „Functional Fitness & Athletic Performance“. Neben den funktionellen Aspekten, die bei der Functional & Athletic Performance Grundlage sind, fokussiert dieses athletische, bewegungsorientierte Training auf Kondition und Steigerung der Belastbarkeit. Im Fokus der gym80 FIBO Präsenz stehen Geräte und Trainingskonzepte, die aktuelle und zukünftige Tendenzen der Fitnessindustrie bedienen und Funktionalität, Dynamik und Athletik trainieren.

Trend Krafttraining: gym80 macht Training mit PURE KRAFT salonfähig

Seit dem Phänomen „Crossfit“ und dem damit verbundenen Revival der Devise „stark ist das neue Sexy“, ist Krafttraining nicht mehr aufzuhalten. Plate Loaded Training, also das Training mit Kraftgeräten, wo der Trainierende das Gewicht selbst auflädt, hat in den letzten Jahren eine nie geahnte Renaissance erlebt. Effizient und sicher, entwickelt sich das Training mit Plate Loaded-Geräten immer mehr zum globalen Trend. Auch die Frauenwelt hat das Krafttraining als wirkungsvollen Bestandteil ihres Trainingsprogramms entdeckt und legt sich gerne das Gewicht selbst auf. Das ist nicht nur Trend sondern auch Methode: Pure Kraft überzeugt durch Effizienz und optimiertes Trainingsgefühl zugleich. Es bringt unvergleichliche Ergebnisse und hat einen einzigartigen Coolness-Faktor. Auch Schauspieler Henning Baum ist davon überzeugt!

Fitness Trend: GLUTEUS MAXIMUS

Ein starker Gesäßmuskel, nicht nur für die Ästhetik

Der Gluteus Maximus oder „großer Gesäßmuskel“ ist der dem Volumen nach größte Muskel des Menschen und einer der kräftigsten. Herzstück der Stabilisierung des Bewegungsapparates, dient der große Gesäßmuskel nicht (nur) der ästhetik: Trainiert hat er einen positiven Effekt auf die Haltung, beugt Rückenbeschwerden und Verletzungen vor, steigert die sportliche Leistungs- und tägliche Belastungsfähigkeit. Um ein besonders effizientes und zugleich sicheres Gluteus-Workout zu ermöglichen, hat gym80 das perfekte Trainingsgerät konzipiert: den Glute Builder (GB).

ÜBER GYM80 gym80 ist Deutschlands führender Fitness-, Wellness- und Medical-Gerätehersteller mit eigener Produktion in Gelsenkirchen. Mit einer attraktiven Produkt-Palette und stetig neuen Innovationen „Made in Germany“, überzeugt das Unternehmen bereits seit über 37 Jahren Studios, Athleten und ambitionierte Sportler gleichermaßen. Die gym80 Produktvielfalt erstreckt sich über Kraft-, Cardio-, Medical- und High-Performance-Geräte bis hin zur Konzeptberatung, Flächennutzung und Gestaltung, sowie Schulung. Dank herausragender Qualität und Technik, innovativem Design und Kundenfreundlichkeit überzeugte der Premium-Kraftgerätehersteller die Profession auch 2016: gym80 gewann zum 14. Mal den body LIFE Award in der Kategorie der besten Kraftgeräte, sowie – neben Branchenriesen wie Mercedes Benz, Volkswagen, Bosch oder LG – den Innovationspreis „Plus X Award“, der Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle auszeichnet und in dem gym80 in der Kategorie „Sport- und Fitnessgeräte“ als „Innovativste Marke“ gewann.

Bilderrechte: @Ian Siepmann Baum/gym80