Erlebnis-Tipps von Jochen Schweizer, bei denen sogar der Osterhase ins Hoppeln kommt…

Die Osterfeiertage eignen sich besonders, um ausgiebig Zeit mit den Liebsten zu verbringen und ordentlich Energie zu tanken. Bei steigenden Temperaturen bieten die Tage die ideale Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen und Zeit im Freien zu verbringen. Neben der traditionellen Eiersuche und ausgedehnten Osterspaziergängen bietet Jochen Schweizer über 2400 Erlebnismöglichkeiten für den perfekten Osterausflug. Wie wäre es beispielsweise mit einem Städtetrip in die bayerische Hauptstadt? Auf www.jochen-schweizer.de oder über die Jochen Schweizer App lassen sich die Ausflüge direkt zum Wunschtermin buchen.

Ein Städtetrip nach München steht schon lange auf der Liste? Dann nichts wie los in die bezaubernde bayerische Metropole, die neben Weißwurst und dem bekannten Oktoberfest noch weit mehr zu bieten hat. Zum Beispiel einen fantastischen Blick von oben.

Beim Hubschrauberrundflug hat man nicht nur einen außergewöhnlichen Blick über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten, sondern sogar bis zu den Alpen.

Seit März diesen Jahres gibt es zudem eine neue Attraktion, die Jochen Schweizer Arena. Nur knapp 12 km vom Stadtzentrum entfernt befindet sich die Erlebnisdestination, in der Indoor-Surfen auf einer stehenden Welle und Bodyflying, das Fliegen mit nichts als dem eigenen Körper, in einem vertikalen Windtunnel geboten wird. Zudem laden die einzelnen Gastronomie-Bereiche mit abwechslungsreichen Speisen vom Burger, über Rindfleischsalat und Wraps bis hin zu verschiedenen Sorbetvariationen und Crème Brûlée zum Schlemmen ein.

Erholsame Auszeit für mehr Energie

Draußen wird es zur Osterzeit zwar wärmer, aber die Badesaison lässt noch etwas auf sich warten. Wer dennoch nicht auf Schwimmspaß verzichten und mal wieder Energie tanken möchte, der hat in einer der zahlreichen Thermen bestens Gelegenheit dazu. Zusätzlich locken die vielen Wellness-Oasen mit entspannenden Auszeiten, in denen man einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Danach kann es dann mit voller Energie Richtung Sommer gehen.

Mit ordentlich Speed dem Sommer entgegen

Für eine Spritztour durch die erblühenden Landschaften eignet sich eine Tagestour mit einem kleinen Flitzer. Ob Porsche 911, Ford Mustang oder VW Käfer – hier gehen Kindheitsträume in Erfüllung. Vor sich die asphaltierte Landstraße, die Hände umfassen das Steuer, man spürt das Röhren des Motors. Man drückt das Gaspedal durch und genießt die Freiheit dort hinzufahren, wohin man möchte.

Geschenketipps zu Ostern

Wer seinen Liebsten neben Schokohasen und Ostereiern auch etwas Erlebnisreiches schenken möchte, der sollte zu einer der vielfältigen Erlebnis-Boxen greifen. Ob „Action & Abenteuer“, „Für Zwei“ oder „Gemeinsame Auszeit“, hier hat der Beschenkte die Auswahl aus mehreren hundert Erlebnissen zu einem bestimmten Thema.

Weitere Ausflugs- und Geschenketipps gibt es unter www.jochen-schweizer.de oder in den zahlreichen Shops in Deutschland und Österreich.

Über die Jochen Schweizer Unternehmensgruppe

Das Ziel der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe ist es, Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Die Marke Jochen Schweizer steht synonym für das Erlebnis und treibt als Vorreiter die Digitalisierung der Freizeit- und Erlebnisbranche voran. Der Webshop auf jochen-schweizer.de dient Kunden als Inspirationsquelle und Suche für weltweit tausende unterschiedliche Erlebnisse. Er bietet Erlebnisse als Geschenk und zum selber Erleben in unterschiedlichen Darreichungsformen wie der Erlebnis-Box, dem Erlebnis-Gutschein oder dem Erlebnis-Ticket mit Echtzeitterminierung an. Ergänzend sind die Produkte in über 40 eigenen Shops sowie bei mehr als 5000 Handelspartnern in Deutschland und Österreich erhältlich. Firmenkunden finden auf jochen-schweizer-corporate.de erlebnisbasierte Lösungen zur emotionalen Mitarbeiter- und Kundenbindung. Dazu gehören Coachings, Firmenveranstaltungen aber auch Incentivierungs-Programme und einzigartige Events zur Inszenierung von Marken und Produkten. Darüber hinaus entwickelt und baut Jochen Schweizer neue Erlebnisdestinationen wie zum Beispiel die im Süden Münchens entstehende Jochen Schweizer Arena oder das VOLT Berlin südlich des Alexanderplatzes. Zur Gruppe gehören auch der Erlebnisreiseanbieter Hip Trips sowie Spontacts, die führende Freizeit-Community in Deutschland und der Schweiz. Die Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell mehr als 550 Mitarbeiter. Das Dach bildet die Jochen Schweizer Holding GmbH. Geschäftsführer sind Jochen Schweizer, Sprecher der Geschäftsführung, Michael Kiesl, Florian Herschke, Jan Denecken und Wolfgang Langmeier. Weitere Informationen zur Gruppe können auf www.jochen-schweizer.de gefunden werden.