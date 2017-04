Alpen-Abenteuer für echte Kerle

Die Buddy-Weeks der PRIVÀ Alpine Lodge festigen Männerfreundschaften

Lasst die Frau zuhause, packt die kurzen Hosen ein und vergesst den Rasierapparat: unter diesem Motto verbringen Männer mit ihren Kumpels actionreiche Tage in der PRIVÀ Alpine Lodge. Eine Woche zwischen Bergen und Brotzeitbrettl, zwischen Matsch und Makkaroni à la Swiss, eine Erlebniswoche, die Männerbünde für immer festigt.

Direkt nach der Ankunft in Graubünden beziehen die Freunde ihr eigenes PRIVÀ-Chalet mit Panoramablick über die Berglandschaft, offenem Kamin und privater Infrarot-Sauna. Der Koffer bleibt unausgepackt, dafür geht es schnell ans Lagerfeuer. Beim Grillabend kommen Anekdoten aus der gemeinsamen Vergangenheit zu Tage.

Am nächsten Tag heißt es dann: Ab ins wilde Rauschen, das Abenteuer lockt! Beim Wildwasserrafting paddeln die Männer durch enge Schluchten, über wilde Strudel, vorbei an einer traumhaften Natur. Nur für eine Mittagspause geht es an Land – am späten Nachmittag sind alle ausgepowert, nass, aber glücklich. Und dann schieben die Buddies eine ruhige Kugel: Es geht auf die Driving Range des Golfclubs Lenzerheide. Egal ob Anfänger oder Eagle: der Pro holt jeden bei dieser Trainingsrunde ab. Nachmittags heißt es: Downhill-Spaß auf der Weltcup-erprobten Abfahrt. Die Region Lenzerheide ist inzwischen weit über die Grenzen der Schweiz für rasante Radl-Pisten bekannt. Der Tag klingt mit einer Wanderung zur urigen Berghütte aus – natürlich inklusive einer deftigen Brotzeit.

Tag 4: Heute bekommen selbst gestandene Mannsbilder nasse Füße: Beim Stand-up-Paddleboarding auf dem Heidsee sind alle Muskeln gefordert. Diese brennen auch nach einer Stärkung mit Älplermakkaroni. Am Erlebnisberg Pradaschier hangeln sich die Kumpel von Seil zu Seil, auf der längsten Rodelbahn Europas geht es bis an die Grenzen. Fazit nach dem Urlaub: Gemeinsame Erinnerungen sind das Wertvollste im Leben. Und: Wann geht es eigentlich zur nächsten Buddy-Week?

Die Buddy-Week ist ab 21. Mai zusätzlich zum Aufenthalt für 459 CHF (430 Euro) buchbar. Inklusive sind der Grillabend, das Riverrafting, die Golfeinheit, der SUP-Ausflug, ein Abendessen auf der Alp sowie das Ticket für den Erlebnisberg Pradaschier. Zusätzlich kann Paragliding, ein Tandemsprung, eine Harley-Davidson-Tour, ein Segel-Törn oder eine Gletscherwanderung dazu gebucht werden. Auch ein Flug mit dem Helikopter bietet sich an oder ein Tag mit Kampfsporteinheiten. Die Chalets mit drei oder vier Schlafzimmern gibt es ab 369 CHF (345 Euro) bzw. 418 CHF (390 Euro).

Programm Anpassung

Das Programm ist grundsätzlich individuell abänderbar. Durch eine Änderung der Programmpunkte können Preiserhöhungen-/ermässigungen auftreten. Das Standardprogramm kann sich je nach Ankunftstag verändern. Wir empfehlen eine Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen.

Weitere Optionen:

Gletscherwanderung mit Bergführer

Klettersteig mit Bergführer

Biketouren und Technikkurse mit versierten Guides

Segeln auf dem Heidsee

Paragliding/Tandemsprung

Harley Davidson – oder CAN AM-Tour (motorradähnliche Dreiräder für Lenker mit PW-Ausweis)

Helikopterflüge

1 Tag Kampfsporteinführung

Mehr Informationen über die PRIVÀ Alpine Lodge finden Interessierte unter www.privalodge.ch.

Über die PRIVÀ Alpine Lodge Lenzerheide

Ein Dorf inmitten der Alpen, ein Hideaway am Berghang für Familien und Freundescliquen: Die PRIVÀ Alpine Lodge im Schweizer Urlaubsparadies Lenzerheide ist ein ganz besonderes Chalet-Resort. Die stilvollen Apartments sind wie eine Ferienwohnung ausgestattet und bieten doch allen Luxus eines Sternehotels. Wahren Alpen-Glamour mit Wohlfühl-Atmosphäre verbreiten die großzügigen Chalets mit Küche, mehreren Schlafzimmern und besten Blick auf die einmalige Natur der Region. «Alles kann, nichts muss» ist das Motto des Chalet-Dorfs. An einem Abend kochen die Gäste selbst, am nächsten finden sie sich im Restaurant auf einen Flammkuchen ein oder feiern im urigen Berghüttli bei Käsefondue und Schmankerlplatte. Im Winter liegt die Skipiste direkt an den Chalets, im Sommer ist der Heidsee mit seinen Wassersport-Aktivitäten in Laufnähe.

Quelle und Bildquelle: PRIVÀ Alpine Lodge | segara kommunikation www.segara.de