WINGS FOR LIFE WORLD RUN IN MÜNCHEN

Wings for Life World Run – 7. Mai 2017

Munich – Running – Spinal Cord – Catcher Car – „Running for those who can’t“

Die einzigartige weltweite Charity-Laufbewegung für die Rückenmarksforschung, Wings for Life World Run, geht am 7. Mai 2017 bereits zum vierten Mal in Folge an den Start: Der Laufevent beginnt an offiziellen Startpunkten auf sechs Kontinenten. Tausende weitere Läufer auf der ganzen Welt nehmen zusätzlich über die Wings for Life World Run App daran teil. Die Teilnehmer starten alle zur exakt gleichen Zeit und sammeln mit dem Lauf Geld für die Forschung zur Heilung von Rückenmarksverletzungen. Teilnehmen kann jeder, da es eine so genannte rollende Ziellinie gibt, die Catcher Cars, die die Läufer verfolgen und zu neuen Rekorden beflügeln. In allen Locations, von Kapstadt bis Santiago und von Melbourne bis München, fällt der Startschuss um punkt 11:00 Uhr UTC.

Prominente Unterstützer: Tarek Rasouli, Harry G, Max Herre, Anna Kraft, Samuel Koch, Florian Neuschwander, Sebastian Kienle, Matthias Malmedie, Anne Kissner

Der Wings for Life World Run wurde im Jahr 2014 geschaffen mit dem Ziel, Mittel für die Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung zu gewinnen. Seither haben mehr als 300.000 Menschen daran teilgenommen. Der internationale Event ist ein Meilenstein im Sportkalender eines jeden Läufers, egal welchen Levels – vom Hobbyläufer über den Profi bis hin zu Rollstuhlfahrern, die auch in ihrem ganz normalen Rollstuhl daran teilnehmen können. Bei dem Event wurde erstmals das Konzept eines synchronen Wettbewerbs angewandt, bei dem die Teilnehmer rund um den Globus gleichzeitig laufen.

Eine Vorreiterrolle kommt auch dem Format des Catcher Car zu, das den Event zudem noch aufregender macht: an jeder Location ist solch ein Fahrzeug im Einsatz. Dieses gewährt den Läufern einen 30-minütigen Vorsprung und nimmt dann mit einer festgelegten Geschwindigkeit die Verfolgung der Läufer auf und fungiert somit als eine Art rollende Ziellinie.

Ob der Catcher Car die Läufer nun früh oder spät einholt, die Teilnehmer bekommen einen Kick, wenn sie ihre persönlichen Ziele übertreffen. Der letzte einzelne Mann und die letzte einzelne Frau, der bzw. die eingeholt wird, sind die erklärten Global Champions. Beim Event im vergangen Jahr kamen somit 1 255 000 gelaufene Kilometer zusammen und insgesamt umwerfende 6,6 Millionen Euro wurden dabei für das einzige Ziel von Wings for Life eingesammelt.

“Das Ziel ist es, Mittel zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen zu sammeln, um schließlich Rückenmarksverletzungen heilen zu können. Einhundert Prozent der Startgelder gehen in diese Forschung“, sagt Colin Jackson, Olympiateilnehmer und Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich, der Weltrekorde im 110-Meter- und 60-Meter-Hürdenlauf geknackt hat und auch Sportdirektor beim Wings for Life World Run ist. „Es ist ein unglaubliches Investment. Die Wissenschaftler, die daran arbeiten, sagen mir, dass wir irgendwann, eines Tages, eine Heilmethode finden sollten.“

2016 hatte der Ultra-Marathonläufer Giorgio Calcaterra einen neuen Wings for Life World Run Laufrekord aufgestellt: In Mailand, Italien, war er 88,44 Kilometer gelaufen. Im japanischen Takashima erreichte der Japaner Kaori Yoshida unterdessen beeindruckende 65,78 Kilometer. “Es ist aufregend, für eine so wichtige Sache zu laufen wie die Rückenmarksforschung: mein größter Wunsch ist es, all denen, die jetzt im Rollstuhl sitzen, wieder neue Hoffnung zu geben“, sagt Calcaterra. „Zusammen können wir etwas verändern.“

Weitere Informationen: https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/de/

Quelle: Smaragd Medien GmbH / Bildquelle: http://www.redbull.com