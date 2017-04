5 Frauen | Ab 4. Mai 2017 im Kino

In seinem außergewöhnlichen Regiedebüt vor der Traumkulisse Südfrankreichs lässt Bestsellerautor Olaf Kraemer (High Times. Mein wildes Leben) die titelgebenden Frauen in einem aufregenden Wochenende voller Erotik und menschlicher Abgründe die Tiefen ihrer Freundschaft ausloten. Dabei kann er sich voll auf seinen frischen Cast um Julia Dietze und Odine Johne verlassen, der die Bezeichnung Frauenpower in jeder Hinsicht rechtfertigt.

Filminhalt: Marie, Anna, Ginette, Nora und Stephanie sind Freundinnen seit Kindertagen. Wie jeden Sommer treffen sich die fünf Frauen auf dem südfranzösischen Landgut von Maries Eltern, um ein ganzes Wochenende nur unter sich zu sein. Doch ihr Wiedersehen wird gleich in der ersten Nacht gestört von einem Unbekannten, der ins Haus einbricht. In einem Moment des Überschwangs geschieht ein Unglück und so stehen die Freundinnen am nächsten Morgen vor einer Leiche, die sie möglichst unauffällig verschwinden lassen müssen. Als ein attraktiver Fremder auftaucht, der behauptet seinen Bruder zu suchen, wird die Freundschaft der Frauen auf eine harte Probe gestellt.

androgons Rezension:

Dass Frauen sowie Männer öfter mal Zeit brauchen, um ganz unter sich zu sein, ist wohl bekannt. Auch in dem Film von Olaf Kraemer, „5 Frauen“, nehmen sich Marie, Anna, Ginette, Nora und Stephanie eine solche Auszeit von ihren Männern und all den Problemen, die eine Beziehung mit sich bringt. Die Freundinnen aus Kindertagen treffen sich in dem Landgut von Maries Eltern in Südfrankreich. Ihre Männer werden auf ein Schiff verfrachtet, während die Frauen endlich ungestört tun können, was sonst zu kurz kommt, vor allem bei dem einen oder anderen Glas Wein reden und Spaß haben. Was als idyllischer „Mädelsfilm“ beginnt, wird schnell spannend, als die völlig verschiedenen Charaktereigenschaften der Frauen sichtbar werden.

Marie, hervorragend gespielt durch Anna König, ist Initiator des Wochenendes. Nachdem sie vor einigen Jahren vergewaltigt wurde, hat sie sich in das Haus ihrer Eltern zurückgezogen. Dort versucht sie durch Malerei, das Vergangene zu überwinden und die Opferrolle abzustreifen.

Nora, gespielt von Kaya Marie Möller, verkörpert klar das Gegenteil der Opferrolle. Die selbstbewusste Juristin steht kurz davor mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Trotzdem führt sie eine Affäre mit Stephanies Freund, was für reichlich Zündstoff in der Gruppe sorgt.

Bei Stephanie, gespielt von Julia Dietze, läuft es zwar beruflich ganz gut, doch ihre Beziehung weist viele Probleme auf. Nicht zuletzt auch, weil sie, genau wie ihr Freund, dem anderem Geschlecht in keinster Weise abgeneigt gegenübertritt. Die Freundschaft zu den anderen Frauen ist ebenfalls nicht so intensiv, wie zwischen den anderen, weshalb sie auch kein Problem darin sieht, später anzureisen.

Anna, durch Korinna Krauss dargestellt, ist im Leben schon deutlich weiter. Als erfolgreiche Klinikärztin und verheiratete Mutter steht sie voll im Leben.

Im Gegensatz zu ihr steht wiederum Ginette, gespielt von Odine Johne. Sie ist eher noch ein Kind. Ginette liebt ihren Freund, doch will sie auf ihre Freiheit auf keinen Fall verzichten. Ebenfalls ist sie auch diejenige, die ein paar Pilze in das Abendessen der 5 Frauen mischt und so für einen interessanten Abend sorgt.

Zumindest so lange bis die Situation sich dramatisch verkompliziert, als ein fremder Mann in das Haus einbricht. In Panik und noch durch die Pilze berauscht, reagiert Marie über, die sich an früher erinnert fühlt und schreit. Die zur Hilfe eilenden Freundinnen schlagen den Fremden nieder und stehen am nächsten Morgen vor einer Leiche. War es Notwehr? Haben sie sich des Mordes strafbar gemacht? Sollen sie die Polizei verständigen oder probieren, die Leiche verschwinden zu lassen?

Bei der Beantwortung dieser Fragen wird die Freundschaft der fünf gänzlich unterschiedlichen Frauen bis aufs Maximale getestet. Für den Zuschauer ist es hoch spannend zu sehen, wie die Charaktere auf die ständig wechselnde und komplizierte Situation reagieren. Die Frage: „Wie reagieren, wenn man einer Extremsituation ausgesetzt wird?“, ist die Idee des Films und sorgt für ein hochspannendes und kontroverses Kinoerlebnis.

androgon.com empfiehlt den Film als äußerst sehenswert.

(sm)