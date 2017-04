Bonität – Auch für Extremsportler ein Thema

Dass der Lieblingssport teuer werden kann, dürfte kein Geheimnis sein. Beim Extremsport kommt es ganz darauf an, in welcher Richtung man sich bewegt. Es könnte Klettern sein oder Base-Jumping, Surfen auf Riesenwellen oder Wingsuit-Flying. Auch wenn es zunächst seltsam klingt, verbindet sie alle ein Thema: Bonität. Nämlich in der Hinsicht, das waghalsige Hobby langfristig ausführen zu können, Ausrüstung kaufen zu können und so weiter. Näheres zum Thema Bonität verrät dieser Artikel.

Was ist Bonität? – Bonität bedeutet Zahlungsfähigkeit und ist besonders dann gefragt, wenn es darum geht, Kredite aufzunehmen und Verträge, zum Beispiel bei einem Mobilfunkanbieter, abzuschließen. Auf Grundlage vieler individueller Daten wird ein sogenannter Bonitätsscore errechnet, der den Anbietern und Banken Auskunft darüber gibt, ob man sich den Kredit leisten kann und die Sicherheit einer zuverlässigen Kreditrückzahlung gegeben ist.

Bonität ist für so gut wie jedes Hobby ein Thema

Bevor man jetzt aber weiter darüber grübelt, warum eine Seite wie unsere über Bonität schreibt, holen wir aus. Exotisch ist das keinesfalls, denn Geld spielt in allen etwas besonderen Hobbys eine Rolle. Im Extremsport besonders. Einmal zurück zu den Riesenwellen, müsste man hierfür regelmäßig zu den Hot-Spots reisen, besonders hochwertige und stabile Ausrüstung kaufen und mehr. Geht es um Wingsuit-Flying, braucht es ebenfalls diese ganz besondere Ausrüstung. Und wer am New-York-Run teilnehmen möchte, muss erst einmal hinkommen.

Manche müssen diese Ausrüstung vielleicht auf Kredit kaufen oder brauchen für etwas anderes einen Kredit, wo das erste Mal die Bonitätsfrage aufkommt. Manche wollen aber auch einfach nur mit Handyverträgen, Stromverträgen und sonstigen Verpflichtungen am Ball bleiben und gegebenenfalls auch mal wechseln.

Bonität selbst herausfinden und im Flow bleiben

Wer noch dabei ist, sollte tatsächlich einmal im Jahr seine Bonität gegenprüfen und eventuell Schritte einleiten gegen Einflüsse, die sie negativ beeinflussen. Bei der Bonität kommt es auf ein beständiges Einkommen an, sowie geregelte Konten und Kreditkarten und ein zuverlässiges Zahlungsverhalten bei bestehenden Verpflichtungen. Das soll heißen: Wer gemahnt wird, zu viele Bankkonten und Kreditkarten besitzt oder nur ein geringes Monatsnettoeinkommen vorzuweisen hat, bekommt Punktabzug beim Bonitätsscore.

Die oft sogar kostenlosen Einblicke in die persönliche Bonitätsakte lassen etwaige Probleme frühzeitig erkennen und beheben. Sind die Ursachen gefunden, kann die Bonität verbessert werden und es besteht noch genug Zeit, bevor es eventuell in die heiße Phase mit einem Kredit oder Vertragswechsel geht.

Übrigens: Zum Teil sind Bonitätsauskünfte auch gleich mit einem Kreditvergleich verbunden, der einem das derzeit günstigste Angebot unterbreiten kann, Beispiel: der scorekompass.de Kreditvergleich.

