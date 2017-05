Star-DJs KSHMR, Alesso, Timmy Trumpet und Nicky Romero live on Stage in der VELTINS-Arena

Tomorrowland, das belgische Festival der Superlative steht für eine weltweit einzigartige Authentizität – für eine fesselnde Magie, die bisher kein anderes Event etablieren konnte. BigCityBeats hat im letzten Jahr gemeinsam mit Tomorrowland das original Tomorrowland-Feeling mit einem einzigartigen Live-Konzept nach Deutschland gebracht: UNITE – The Mirror to Tomorrowland in der VELTINS-Arena.

Am 29. Juli 2017 wird die VELTINS-Arena zum zweiten Mal mit originaler Tomorrowland-Dekoration und einer atemberaubenden Bühne in ein fantastisches Party-Wunderland verwandelt und wartet mit einem Line-Up der Extraklasse auf. Per Helikopter-Luftbrücke werden Superstars wie ALESSO und NICKY ROMERO direkt von der Tomorrowland-Bühne in Belgien abgeholt, um beim UNITE-Event in Deutschland aufzulegen. Eine Weltpremiere feiert KSHMR, der erst auf Schalke spielen wird, um nach seinem Auftritt dann postwendend nach Boom zu fliegen und dort auf der Hauptbühne zu stehen. Darüber hinaus wird auch der Australier TIMMY TRUMPET live mit dabei sein.

„Mit diesem Event zeigt die VELTINS-Arena ihre Wandlungsfähigkeit und bietet optimale Voraussetzungen für ein Event dieser Art. Das auffahrbare Dach schafft eine besondere Festival-Atmosphäre. Wir freuen uns auf das Line-Up, das die Bedeutung des deutschen Ablegers unterstreicht. Die Helikopter-Luftbrücke schafft zudem eine spezielle Verbindung nach Belgien, die in dieser Art einzigartig ist und den Fans etwas ganz besonderes bietet – und genau dafür steht die VELTINS-Arena“, so Moritz Beckers-Schwarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der FC Schalke 04 Arena Management GmbH, im Vorfeld.

Per Satellitenverbindung wird die VELTINS-Arena ab 21 Uhr mit der Mainstage des belgischen Festivals verbunden sein. Die deutschen Fans werden dann Teil des einzigartigen, weltweiten Tomorrowland-Gefühls – UNITE with Tomorrowland, wenn die Headliner KSHMER, ARMIN VAN BUUREN und DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE ihre Sets der weltweiten Crowd präsentieren.

UNITE, die Welt vereint sich! Am Samstag, den 29. Juli 2017 feiern in Belgien rund 180.000 Besucher unter dem Motto „Magic will happen“ im ausverkauften Tomorrowland Märchenland. In der VELTINS-Arena bekommen über 30.000 Besucher die Magie von „Magic will happen“ zu spüren.

Das Event ist ab 18 Jahren. Für die Tickets kann man sich unter folgendem Link vorregistrieren: http://unite.bigcitybeats.de

Tomorrowland pres. UNITE – Germany powered by BigCityBeats (Official Trailer 2017): https://www.youtube.com/watch? v=QxnpW-jIEM8

UNITE with Tomorrowland – Deutschland / VELTINS-Arena 29. Juli 2017 von 12.00 – 00.00 Uhr

Live on Stage in der VELTINS-Arena: Alesso, KSHMR, Nicky Romero, Timmy Trumpet

Per Stream nach Boom (Belgien): Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR

Videolink Tomorrowland pres. UNITE – Germany powered by BigCityBeats (Official 4K Aftermovie): https://youtu.be/Gugd72nVgpw

Link Pre-Registrierung: http://unite.bigcitybeats.de

