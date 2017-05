Mud Masters – Airport Weeze 4.0

Mud Masters feiern am 6. und 7. Mai am Airport Weeze ihre vierte Auflage – 16.000 Läufer stürzen sich in Weeze in den Schlam

Team-androgon ist dieses Jahr auch wieder mit von der Partie – wir freuen uns schon…!

Neue Hindernisse, ein überarbeiteter Streckenverlauf und zum vierten Mal in Folge ein neuer Teilnehmerrekord: Der diesjährige Mud Masters Obstacle Run am Airport Weeze verspricht den rund 16.000 Teilnehmern jede Menge Spaß, Spektakel und Spannung. Je nach Distanz müssen die Abenteuerlustigen am 6. und 7. Mai bis zu 53 Hindernisse bewältigen, bei denen ihnen verschiedene Fähigkeiten abverlangt werden. Schon jetzt haben die Veranstalter das Datum für die Auflage im Jahr 2018 bekannt gegeben.

Nur noch wenige Tage sind es hin, bis sich die Rekordzahl von 16.000 Teilnehmern in den Schlamm am Airport Weeze stürzt. „Es macht uns sehr stolz, dass wir die Zahl der Läufer in jedem Jahr steigern können. Das ist alles andere als selbstverständlich“, freut sich Veranstalter André Skwortsow. „Wir versuchen das ganze Jahr über, die Veranstaltung für Teilnehmer und Besucher weiter zu optimieren und denken uns immer neue Hindernisse aus. Das findet scheinbar Anerkennung.“

Apropos Hindernisse: Auf der ehemaligen Air Force Base feiert das „Black Hole“ seine Premiere. Hier müssen die Starter in einem schmalen und dunklen Rohr eine hohe Treppe hinaufklettern – und gleichzeitig möglicherweise einige Ängste bezwingen. Beim „Pipe Runner“, einer Viertelröhre, die die Teilnehmer zu einer Plattform hinauflaufen müssen, kommt es hingegen auf die Geschwindigkeit und das richtige Timing an. Bei der „Execution“, einer Falltür, von der es ins Wasser geht, und dem „Flyer“, einer zehn Meter hohen Rutsche, stehen vor allem Spaß und Adrenalin im Vordergrund. Die Läufer können sich aber auch auf bewährte Hindernisse wie die „Monkey Bars“, den „Mud Crawl“, die „Great Walls“ und die „Bunker Busters“ freuen.

Premiere für Nachtschwärmer und Familien

Neben den klassischen Distanzen über sechs, zwölf, 18 und 42 Kilometer geht man bei Mud Masters in diesem Jahr auch neue Wege: Erstmals konnten sich Interessenten für die „Night Shift“ anmelden, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht startet. Zur Wahl stehen zwölf und 18 Kilometer sowie ein 9-Stunden-Lauf. „Beim ‚Mud Masters Family‘ können zudem Kinder ab sechs Jahren über eine Distanz von drei Kilometern teilnehmen; wenn sie bereits zwölf Jahre alt sind, sogar ohne erwachsene Begleitperson“, erzählt Andre Skwortsow.

„Mehr als ein Sportevent“

Dass Mud Masters als Familienereignis wahrgenommen wird, liegt nicht zuletzt am Drumherum. Einige spektakuläre Hindernisse werden direkt im Start- und Zielbereich aufgebaut. Doch auch viele weitere Abschnitte des Parcours sind fußläufig zu erreichen, sodass Zuschauer, die übrigens kostenlosen Eintritt erhalten, viel sehen können.

„Wir haben auch einen Campingplatz, Foodtrucks, ein Entspannungsbereich und weitere Angebote, die den Mud Masters Festivalflair verleihen“, ist sich Skwortsow sicher.

Schon jetzt für das kommende Jahr anmelden

Gute Nachrichten für besonders eifrige Schlammläufer: Das Veranstalterteam der Mud Masters hat bereits das Datum für den kommenden Hindernislauf am Airport Weeze bekannt gegeben: Am Wochenende vom 5. und 6. Mai 2018 findet die fünfte Auflage statt. Schon am 2. Mai dieses Jahres beginnt der Vorverkauf mit vielen Early-Bird-Angeboten. Die Anmeldung ist ausschließlich online über www.mudmasters.de möglich.

androgon Erfahrungsbericht 2016

Über Mud Masters Seit über fünf Jahren finden die Mud Masters-Hindernisläufe in Deutschland und den Niederlanden statt. Bei der Organisation lassen sich die Veranstalter, allesamt ausgebildet beim Königlichen Marine-Korps der Niederlande, von echten militärischen Trainings-Parcours inspirieren. Nach einem ersten Rennen in Haarlemmermeer kamen Biddinghuizen, der Airport Weeze und Scheveningen als weitere Austragungsorte hinzu. Im vergangenen Jahr waren die Mud Masters erstmals auch vor den Toren Hamburgs zu Gast – und präsentierten sich dort als größter Obstacle Run der Welt. Insgesamt nehmen jährlich rund 50.000 Läufer an den verschiedenen Mud Masters-Hindernisläufen teil. Weitere Infos und Anmeldung unter www.mudmasters.de.

Quelle/Bildquelle: mediamixx / www.mudmasters.de.