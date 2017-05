E.O.F.T. & International Ocean Film Tour

Ab Mai vom ZEITRAUM: 20.05.2017 bis 29.08.2017 auf grosser Open Air Tour

Sommerzeit ist Kinozeit: Wenn sich das Leben langsam aber sicher wieder nach Draußen verlagert, dann haben auch die Open Air Kinos Hochsaison. Schließlich gibt es fast nichts Schöneres, als einen lauen Sommerabend mit Picknickkorb und kuscheliger Decke unter freiem Himmel zu verbringen und sich gedanklich in eine andere Welt entführen zu lassen. Ab Ende Mai kommen Frischluftfreunde dabei sogar doppelt auf ihre Kosten, denn Moving Adventures startet ihr großes Sommerprogramm: Dabei sind die E.O.F.T. und die International Ocean Film Tour auf den schönsten Open Air Leinwänden des Landes zu sehen. Die Devise lautet: Zurücklehnen, entspannen und die besten Outdoor- und Abenteuerfilme genießen – und vom nächsten Urlaub träumen.

THIS IS REAL!

Seit ihrer Gründung in 2001 steht die EUROPEAN OUTDOOR FILMTOUR (E.O.F.T.) für echte abenteuer- und Outdoorgeschichten. Protagonisten, Sportarten, länder und abenteuer wechseln jedes Jahr – aber eines bleibt immer gleich: THIS IS REAL!

Die E.O.F.T. zeigt die wahren Abenteuer. Ohne Skript. Ohne Schauspieler. Ohne Special Effects.

Das Programm der diesjährigen E.O.F.T. ist ebenso vielseitig wie abwechslungsreich – von den grünen Terrassenfeldern Nepals über den exotischen Dschungel Myanmars bis zu den atemberaubenden Steilwänden auf Baffin Island, vom Kajak-Fahren, Mountainbiken und Klettern hin zum Base Jumping. Die E.O.F.T. macht Lust auf Abenteuer und sorgt für schwitzige Hände.

ALLE FILME IM ÜBERBLICK:



DOWN TO NOTHING

Alpine Expedition in Myanmar

FLOW

Mountainbike-Doku mit Harald Philipp auf der Suche nach dem Flow

LUNAG RI

Kletter-Portrait mit David lama und Conrad Anker in Nepal

LOCKED IN

Eine Reise ohne Rückfahrt: Kajak-Expedition in Papua Neuguinea

WHEN WE WERE KNIGHTS

Bewegende Doku über die Freundschaft zweier Wingsuit-Base-Jumper

THE ADVENTURES OF THE DODO

Gute Laune beim Big-Wall-Klettern auf Baffin Island

Weitere Infos zu den Filmen und Terminen unter www.eoft.eu

Tickets im Vorverkauf unter www.outdoor-ticket.net

Trailer:

Quelle und Bildquelle: Moving Adventures Medien GmbH | www.moving-adventures.de