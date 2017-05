Überzeugungskraft: Wie Sie Menschen begeistern und bewegen

Wer andere Menschen überzeugen kann, führt in der Regel ein erfüllteres Leben. Dabei sind Überzeugungskraft und persönliches Charisma weder Hexenwerk noch genetischer Glückstreffer, sondern können erlernt werden. Autor und Trainer Peter Gerst zeigt in seinem neuesten Buch, wie eine harmonische Wechselwirkung zwischen innerer Haltung und äußeren Techniken die Persönlichkeit stärkt und für eine überzeugende Ausstrahlungen sorgt – wie immer prägnant, unterhaltsam und effizient.

Wenn wir andere überzeugen können, erreichen wir unsere beruflichen und privaten Ziele wesentlich leichter. Um das Interesse anderer Menschen für die eigenen Projekte und Ideen zu wecken, müssen wir souverän auftreten, wirkungsvoll sprechen – und die eigene Begeisterung auf sie übertragen. Doch wie stärkt man seine Überzeugungsfähigkeiten und entwickelt sein persönliches Charisma? Peter Gerst, Experte für motivierende Kommunikation, zeigt im Haufe TaschenGuide Überzeugungskraft: Wie Sie Menschen begeistern und bewegen fünf Erfolgsstrategien, die effizient die gesamte Bandbreite des Themas abdecken.

Das 360°-Prinzip der Überzeugungskraft

Ein Mensch kann nur dann wirklich überzeugen, wenn das, was er sagt, im Einklang damit steht, wie er es sagt. Deshalb geht es dem Autor nicht darum, allein die einzelnen Aspekte wie Körpersprache, Sprechweise und Stimmeinsatz, Wortwahl und Argumentation zu vermitteln. Vielmehr weiß er, dass auch die innere Haltung und die Taten, die den Worten folgen, in Übereinstimmung mit dem Ganzen sein müssen, um den erwünschten Eindruck zu erzielen. Mit seinem 360°-Prinzip zeigt er, wie wir ehrlich und glaubwürdig demonstrieren, dass wir wirklich ganz und gar hinter dem stehen, für das wir eintreten. Je mehr ein Mensch für eine Sache brennt, desto leichter gelingt es ihm, andere damit anzustecken.

Charisma kann erlernt werden Die Frage ist nicht, zu welchen technischen Tricks man greifen sollte, um zu überzeugen – sondern zu lernen, wie man dahin kommt, ganz einfach überzeugend aufzutreten. Wie ein roter Faden durchziehen deshalb Anleitungen den TaschenGuide, wie jeder die besondere Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper nutzen kann, um sich in seiner

Persönlichkeit und seinem Auftreten authentisch weiter zu entwickeln.

Wie kann ich mich sinnvollerweise verhalten und was kann ich sinnvollerweise denken, um

tatsächlich souverän aufzutreten und anderen meine Begeisterung zu vermitteln?

Perspektivenwechsel: Empathie für Überzeugung Jeder Mensch lässt sich erst dann von einem anderen überzeugen, wenn er das Gefühl hat, dass dieser andere ihn respektiert, versteht und weiß, worauf es ihm wirklich ankommt. Deshalb sollten wir unsere eigenen Werte, Gedanken und Interessen erst einmal hintanstellen – und aufmerksam zuhören, was uns unser Gegenüber vermittelt.

Sie wollen ja niemanden „über dem Tisch ziehen“ – sondern Respekt für seine Perspektive

ausdrücken. Dann öffnet sich Ihr Gegenüber auch Ihren Argumenten.

Haufe-Lexware, 1. Auflage 2017, ISBN-10: 978-3-648-09409-9

128 Seiten broschiert und Kindle Edition

– Die fünf Erfolgsstrategien der Überzeugungskraft

– Die innere Haltung: Starkes Denken => starkes Auftreten

– Der souveräne Auftritt: Gestik, Blick und Körperhaltung

– Mit Interesse und Verständnis überzeugen

– Fremde und eigene Widerstände elegant überwinden

– Mit Argumenten mitreißen, mit Emotionen bewegen

– Das 360° Prinzip: Wechselwirkung für Authentizität

Über den Autor:

Peter Gerst | www.peter-gerst.de

Als Experte für motivierende Kommunikation brennt er dafür, anderen Menschen beizubringen, wie sie überzeugender auftreten. Statt einzelne Aspekte der Überzeugungsarbeit zu isolieren, legt der Keynote Speaker, Trainer und DIN-zertifizierte Business Coach großen Wert auf die gesamtheitliche Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, was auch das von ihm entwickelte 360° Überzeugungskraft-Training © zum Ausdruck bringt. Dabei schöpft er aus seinen reichen Erfahrungen als PR- und Marketingberater, Rundfunk-Journalist, Moderator, Schauspieler, Regisseur sowie Vertriebs- und Personalleiter.

