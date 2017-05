Es wird heiß, es wird hart, es wird heftig und auch laut! – ganz so, wie ihr es von GETTINGTOUGH kennt.

Die neue Edition „Beat the Summer“ ist kein Spaziergang bei sonnigem Wetter, sondern ein knüppelharter Parcours. Wasserhindernisse wird es zur Abkühlung zwar auch geben, allerdings liegt der Fokus einzig und allein darauf, euch mental und physisch fertig zu machen.

Beim Sommerevent werdet ihr gleich in zwei Steinbrüche geschickt, in die ihr euch zum Teil sogar mit Seilen hinablassen müsst. Insgesamt warten auf euch 100 fordernde Hindernisse, die euch jegliche Kraftreserven abverlangen werden. Da der Parcours in zwei Distanzen aufgeteilt ist – 8 km und 18 km – kommen von Elitesportlern, über Hobbysportler bis hin zur breiten Masse alle Teilnehmer auf ihre Kosten. Beim kleinen Bruder vom „GETTINGTOUGH – The Race“ könnt ihr euch zudem auf viele neue Hindernisse freuen, die hier zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Damit ist „GETTINGTOUGH – Beat the Summer“ ein Pflichttermin für alle OCR-Verrückten unter euch! (ehem. Kasernengelände | Mellrichstadt in der Rhön)

GETTINGTOUGH BEAT THE SUMMER

8km Strecke Die ideale Strecke für Neulinge, Einsteiger, Tempojäger und Hindernisliebhaber. Hier wird gekrabbelt, gehangelt und gerannt. Außerdem gibt es eine offizielle Firmen- und Vereinswertung, sowie einen ELITE Heat.

Nur Gnade gibt es keine – ihr werdet an eure Grenzen gebracht! Hier geht es zur:

Anmeldung GETTINGTOUGH BEAT THE SUMMER

18km Strecke

Es wird brutal – ganz so, wie ihr es von Getting Tough gewohnt seid. Nicht nur ihr wollt es wissen, wir wollen es auch: Es geht auf einem langen Hindernisparcours in der Battle Arena ab ins Areal durch die Greenfields in die Woodlands von dort werdet ihr zwei Steinbrüche erkunden und erklimmen müssen. Hier geht es zur:

Anmeldung GETTINGTOUGH KIDS RUN 1st EDITION

ca.2km Strecke

Du kannst am Seil schwingen wie Tarzan, klettern wie eine Katze und springen wie ein Hase? Du möchtest durch Wassergräben laufen, über Autos hüpfen und danach ganz nach oben auf die große Strohpyramide steigen? Sehr gut, beweise es und zeig den Großen, wo es lang geht! Hier geht es zur:

Anmeldung

Weitere kleine Info:

Damit das Warten nicht zu lange dauert, bekommt ihr in unserem Shop für die nächsten 7 Tage 20% Rabatt auf alle Artikel (z.B. auf die aktuelle THE RACE DVD, Hoodie etc). Start Montag 08. Mai ab 18Uhr. Weitere Informationen unter: ZUM POWERSHOPPING GEHT’S HIER LANG: POWERSHOPPEN

Quelle/Bildquelle: http://www.gettingtough-race.de/beat-the-summer