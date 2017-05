Alien: Covenant | ab 18. Mai 2017 im Kino

androgon.com hat den Film bereits gesehen und ist begeistert.

Mit ALIEN: COVENANT, einem neuen Kapitel seines bahnbrechenden Alien-Franchises, kehrt Ridley Scott zurück in sein erschaffenesAlien-Universum.

Zum Cast gehören Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollet, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England und Benjamin Rigby. Die Regie übernahm Ridley Scott.

Filminhalt:

Die Crew des Kolonieschiffs „Covenant“ ist unterwegs zu einem abgelegenen Planeten am anderen Ende der Galaxie. Dort entdecken sie etwas, das zunächst wie ein unentdecktes Paradies erscheint. Tatsächlich stellt es sich aber als dunkle, gefährliche Welt heraus. Als sie eine Bedrohung von kaum vorstellbarem Ausmaß entdecken, müssen sie einen erschütternden Fluchtversuch starten.

Szenenbilder:

androgon.com Rezension zu „Alien – Covenant“:

In Ridley Scotts Fortsetzung seiner „Alien“ – Prequel „Prometheus“ ist eine Astronautencrew auf einer Kolonial – Expedition in den Weiten des Weltraumes unterwegs, auf der Suche nach einem bewohnbaren Planeten. Als sie von ihrem ursprünglichen Ziel spontan abweichen und einen anderen Planeten ansteuern, stürzen sie sich in eine absolut fremde Welt. Der aufmerksame Zuschauer, der bereits den Film „Prometheus“ gesehen hat, wird schnell die Verbindung der beiden Filme erkennen. Die Crew findet erste Anzeichen einer alten Zivilisation und kurz darauf das abgestürzte Schiff der vorangegangenen Expedition aus dem Film „Prometheus“. Doch sieht sie nicht die unbezwingbare Gefahr, in die sie hinein laufen. Ein Kampf gegen übermächtige, extrem gut dargestellte Kreaturen entbrennt, gefolgt von einer waghalsigen Flucht. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen hier die Androiden. Eine vom Menschen erschaffene „Menschenrasse“ unsterblich, deutlich stärker und intelligenter, eigentlich, um den Menschen zu helfen und ihnen zu dienen. Diese bringen dem Film auch ganz zum Schluss noch eine unerwartete Wendung.

Ridley Scott hat mit „Alien“ definitiv einen hochklassigen Film in die Kinos gebracht. Die hochauflösenden und aufwendigen Naturaufnahmen und die sehr gut umgesetzten bösen Kreaturen vermitteln ein authentisches Kinoerlebnis. Schauspieler wie Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Noomi Rapace und Demian Bichir runden das Gesamtbild durch hervorragende Auftritte ab. Auch wenn der Film viele Gemeinsamkeiten mit dem Klassiker „Prometheus“ auf weißt, ist er doch ganz anders. Nur das so beliebte Grundkonzept des Reisens auf ferne Planeten bleibt bestehen.

androgon.com empfiehlt den Film für Science-Fiction-Film-Fans als unbedingt sehenswert.