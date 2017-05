ELEKTRISIERENDER FAHRSPASS

NOCH NIE WAR FAHRSPASS NACHHALTIGER UND ELEKTRISIERENDER

Auf dem Asphalt oder im Gelände mit einem Elektromotorrad von Zero

Nicht nur bei der Wahl in NRW waren die hohe Verkehrsdichte, die Staus und der Smog ein wichtiges Thema. Überall wird über neue Möglichkeiten nachgedacht, den Individualverkehr sauberer und nachhaltiger zu gestalten. Ein Teil der Lösung sind Elektro-Fahrzeuge. Während es für Autos meist nur Hybridlösungen gibt, ist man bei Motorrädern schon weiter. Die Elektrobikes von Zero Motorcycles stehen den Benzinern in nichts nach, sie bieten den ganzen Fahrspaß und die Geschwindigkeit, nur ohne den Lärm und ohne die Abgase. Spaßfahren ganz ohne schlechtes Gewissen – denn die Umwelt leidet nicht dabei.

Wenn der Arbeitsweg für Fahrspaß sorgt

Mit dem Motorrad des weltweit führenden Anbieters von Elektromotorrädern vergisst man den täglichen Pendlerfrust und genießt die Fahrt zur Arbeit. Man schlängelt durch den Verkehr und lässt die Staus und die Tankstellen einfach links liegen. Ein perfekteres Fahrzeug für das urbane Umfeld gibt es kaum.

Die verbauten Z-Force-Akkus von Zero verfügen über die höchste Energie- und Leistungsdichte aller auf dem Elektrofahrzeug-Markt erhältlichen Akkus. Die Lithium-Ionen-Akkus basieren auf neuester Technologie, sind wartungsfrei und besitzen eine Garantie für eine unbeschränkte Kilometerzahl. Mit den Batterien kann eine Reichweite von bis zu 325km im Stadtverkehr erreicht werden, bis die nächste Steckdose gefunden werden muss. Mit einer Leistung von bis zu 69 PS und einem Drehmoment von bis zu 146Nm können Motoradfahrer mit den Elektromotorrädern von Zero Motorcycles richtig durch die Kurven Jagen. Im Punkto Beschleunigung erlebt man eine unglaubliche Antrittsstärke. Die vollen 100% des Drehmoments entfalten sich direkt aus dem Stand. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 164 km/h. Ist der Akku einmal leer, kann das Elektromotorrad wie das Smartphone über die normale Steckdose in der Nacht geladen werden.

Testen Sie die neusten Modelle

Selber fahren? Die aktuelle 2017-Baureihe der Motorräder von Zero Motorcylces stehen auch Ihnen ab jetzt für Testfahrten zur Verfügung – darunter der wendige Streetfighter Zero S und die Dual Sport Zero DS sowie die Topmodelle Zero SR und Zero DSR.

Über Zero Motorcycles Inc. Zero Motorcycles will mit fortschrittlichen Elektromotorrädern von herausragender Leistung das Erlebnis des Motorradfahrens verändern. Das Unternehmen wird von Innovation und Leidenschaft getrieben, mit Integrität geführt und an Ergebnissen gemessen. Auf der Basis professioneller Forschung und Marktkenntnis vereint Zero die Kunst und Wissenschaft moderner Motorradentwicklung zur Planung und Herstellung von Produkten, welche die Verbraucher begeistern und eine Loyalität zur Marke schaffen. Mit dieser Mission will Zero Motorcycles seine Rolle als international führender Hersteller von Elektromotorrädern bewahren. Alle Zero-Motorräder werden in Kalifornien entworfen und hergestellt.

Quelle/Bildquelle: wildcard communications GmbH; Zero Motorcycles Inc.