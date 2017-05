Am Vorabend des 24h-Rennens: Feierliche Verleihung der Nürburgring Awards 2017

Nürburgring Award ehrt hochrangige Persönlichkeiten und engagierte Innovationen des Motorsports

Hans Werner Aufrecht, Gründer des Automobilsport-Unternehmens AMG und „Mr. DTM“, wird mit Lifetime Achievement Award gewürdigt

Nach seiner viel beachteten Premiere im vergangenen Jahr ehrt der Nürburgring Award am 26. Mai erneut besondere Leistungen im Motorsport. Am Vorabend des ADAC Zurich 24h Rennens würdigen die Veranstalter direkt am Nürburgring Preisträger in den bewährten Kategorien: Ambassador of the Year, Brand of the Year und Lifetime Achievement.

Vor circa 350 geladenen Gästen aus Medien, Sport und Wirtschaft führt Moderatorin Laura Wontorra im Kinosaal des ring°werks durch die Nürburgring Award Night.

Die hochkarätige Jury des Nürburgring Awards, besetzt aus Motorsport-Experte und Ex-Mercedes-Formel-1-Chef Norbert Haug, DTM-Star Timo Glock und Formel-1-Reporter Kai Ebel, steht selbst wie kaum ein anderes Komitee für legendäre Rennsportmomente. Mit ihrer großen Kenntnis über die internationale Szene zeichnen sie sich in idealem Maße für die Auswahl der Preisträger aus.

Besonderes Highlight – der Lifetime Achievement Award

Für einen außergewöhnlichen Moment wird der Lifetime Achievement Award während der rund einstündigen Zeremonie sorgen. Nach Michael Schumacher in 2016, vertreten durch seine Managerin Sabine Kehm, nimmt diese Ehrung für ein besonderes Lebenswerk nun Hans Werner Aufrecht entgegen. Mit seiner Leidenschaft, seiner Neugier und seinem Enthusiasmus prägte der heute 78-jährige über Jahrzehnte hinweg den modernen Motorsport. Seine Verdienste als Gründer der Weltmarke AMG sowie seine Visionen und sein unermüdlicher Einsatz an der Spitze des ITR brachten ihm den Beinamen als „Vater der DTM“ ein. Die Motosportwelt verneigt sich mit dieser Auszeichnung vor Hans Werner Aufrecht und all den Perspektiven, die er einer weltweiten Branche ebnete. Die weiteren Preisträger des Nürburgring Award 2017 sowie ihre Laudatoren werden im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben.

Hintergrund Der Nürburgring Award wurde in 2016 erstmals gemeinschaftlich vom Nürburgring-Eigentümer capricorn NÜRBURGRING GmbH, dem ADAC als Veranstalter des 24h-Rennens, den Medienpartnern RTL NITRO und AUTO BILD motorsport sowie von der _wige MEDIA AG als Promoter und Produzent des größten Autorennens der Welt initiiert. Die Verleihung ist am 26.05.2017 ab 21:30 Uhr auf Deutschlands größter Motorsport-Plattform Motorsport-Total.com, bei AUTO BILD motorsport (Autobild.de/motorsport) sowie auf der offiziellen Seite des Nürburgrings (Nürburgring.de) im Live-Stream zu sehen.

Quelle/Bildquelle: Siccma Media GmbH; http://philipscholl.de/photo/ kunden/2017-05_ 24hNuerburgring_Award