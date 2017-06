Proteine | Bausteine des Körpers

Powerfood Protein: Der Schlüssel für Ihr Workout

Es ist für viele Männer vielleicht ein bekanntes Gefühl: Sie gehen in einen Laden und werden mit einer überwältigenden Werbung von Pillen, Pulver und Getränken erdrückt, die Ihnen versprechen Sie in Superman zu verwandeln.

Bevor wir über den Muskelaufbau diskutieren, müssen wir die Grundlagen der Muskelphysiologie durchlaufen, damit wir alle dasselbe Verständnis dafür haben. Wenn jemand Gewichte hebt, erwirkt es ein Trauma im Muskel. Sobald die Schädigung auftritt, findet eine Kaskade der biochemischen Signalisierung statt und die Zellen werden aktiv. Diese Zellen binden sich tatsächlich an Muskelzellen, um die beschädigten Gebiete zu reparieren und um zu helfen, neue kontraktile Komponenten zu synthetisieren. Wenn diese Komponenten im Querschnitt zunehmen, erleben Sie das Phänomen das allgemein als Muskelhypertrophie bekannt ist. Im Wesentlichen müssen Sie sich nur daran erinnern, dass das Ziel darin besteht die Proteinsynthese zu stimulieren.

Wie viel Protein braucht der durchschnittliche Kerl?

Hängt davon ab, ob Sie trainieren oder nicht und wie anstrengend Ihre Trainingseinheiten tatsächlich sind. Ein durchschnittlicher Mann benötigt nur ~2 g Protein pro Körpergewicht pro Tag. Aber ein Workout kann diese Anforderungen fast verdoppeln. Für Kraft-Athleten sind diese Zahlen sogar höher. Wenn Sie es mit dem Protein übertreiben, wird Ihr Körper nicht in der Lage sein diese zusätzlichen Kalorien zu verarbeiten und sie werden letztlich am Ende an Gewicht zunehmen – aber im negativen Sinn. Von allen Formen und Typen des geliebten Proteins ist Molkeprotein der König. Seine Vorteile auf die Muskelentwicklung macht es sehr beliebt und als einer der häufigsten und weit verbreiteten Nahrungsergänzungsmittel erkennbar. Für Schnäppchenjäger kann Pulverprotein zum Beispiel auf Gutscheinpony erworben werden und wer lieber natürliche proteinreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen möchte, kann dies auch tun. Der Abbau von Skelettmuskelprotein wird auch durch das Workout verursacht und um eine positive Proteinbalance zu erhalten, muss ein Individuum mehr Protein verbrauchen. Aber wie?

Mit dem Kopf gegen die Wand schlagen und so Ihre Kohlenhydrate verbrennen, Cardio vermeiden und nur 3 Mal pro Woche trainieren, weil das alles Internet „Experten“ empfehlen ist nicht ratsam. Die erste Sache, die Sie tun müssen ist Ihre basale metabolische Rate (BMR) zu bestimmen. BMR ist im Wesentlichen eine Schätzung der minimalen Energie, die erforderlich ist, um grundlegende Körperfunktionen aufrecht zu erhalten (Herzfrequenz, Atmung usw.). Nachdem Sie Ihren BMR errechnet haben, müssen Sie den aktiven Multiplikator verwenden, um Ihren gesamten täglichen Energieaufwand zu berechnen.

Bestimmte Lebensmittel enthalten Kohlenhydrate in Form von Glukose, Fette in Form von Triglyceride und Proteine als Aminosäuren. Kalorien sind die Bausteine ​​des Muskels, aber Sie sollten sich auch über jeden einzelnen Makronährstoff bewusst sein und eine allgemeine Vorstellung davon haben, wie viel Sie verbrauchen.

7 wichtige Muskelaufbau-Tipps: Nichts passiert, bis Sie Ihre Ernährung ändern Konzentrieren Sie sich auf progressive Überlastung mit mehr Gewicht, Wiederholungen oder Sätzen Missbrauch der Trainingshäufigkeit ist nicht gut, denn mehr ist nicht immer besser Minimieren Sie Stress und maximieren Sie die Erholung Schlafen Sie so viel wie möglich Essen Sie 250-500 Kalorien über Ihrem BMR. Denken Sie immer daran – es geht um den Fortschritt und nicht um die Perfektion.

Bildquelle: DrSJS auf Pixabay (Bild 1) | Men’s Health Mag auf Twitter (Bild 2)