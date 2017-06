Fabian Cancellara ist neuer Markenbotschafter für GORE BIKE WEAR®

Der Schweizer Ex-Radprofi und aktuelle Zeitfahr-Olympiasieger aus Rio de Janeiro geht ab sofort als globaler Markenbotschafter für GORE BIKE WEAR® an den Start und wird seine Erfahrungen in die Produktentwicklung von GORE BIKE WEAR® einbringen. Der mehrfache Weltmeister ist einer der erfolgreichsten Radsportler aller Zeiten und gilt als Perfektionist.

Etliche Siege bei den Radsport-Klassikern wie Paris-Roubaix oder die Flandern Rundfahrt, vier Weltmeister-Titel, zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und eine Vielseitigkeit, die ihres Gleichen sucht: Fabian Cancellara ist einer der erfolgreichsten Rennradsportler aller Zeiten. Auch nach seiner 16-jährigen Profikarriere bleibt er dem Radsport mit großer Leidenschaft verbunden, will sich jedoch ganz nach dem Motto „less is more“ auf wenige Projekte konzentrieren, um sich diesen voll und ganz zu widmen. Die Partnerschaft mit GORE BIKE WEAR® steht dabei ganz oben auf seiner Liste.

„Du musst alles geben – und gleichzeitig das beste Material haben“

„GORE BIKE WEAR® passt perfekt zu mir. Höchste Ansprüche an Qualität und ständig auf der Suche nach der perfekten Lösung – genau das verbindet uns. Das ist wie beim Zeitfahren: Du musst alles geben – und gleichzeitig das beste Material haben. Denn am Ende zählt jedes Detail. Schon in meiner Profi-Karriere war ich stets der erste, der neue Prototypen testen wollte, um Produkte weiter zu entwickeln und das Maximale herauszuholen.“, so der Spitzensportler.

Als führender Hersteller von funktioneller Radsportbekleidung sieht GORE BIKE WEAR® großes Potential in der Zusammenarbeit mit dem authentischen Schweizer, der nicht nur als Markenbotschafter in Szene gesetzt wird, sondern sich auch aktiv an der Entwicklung hochfunktioneller Radsportbekleidung einbringen wird. „Seine Erfahrungen aus dem Profi-Sport sind für uns unerlässlich. Wir sind davon überzeugt, dass Bekleidung, die den hohen Ansprüchen unserer Marke gerecht wird, nur durch ausführliches Testen im Labor und auf der Straße entstehen kann“, erklärt Clemens Deilmann, Head of Design bei GORE BIKE WEAR®. „Fabian Cancellara passt perfekt zu uns, da er die gleiche Leidenschaft für Produkte, Innovationen und Details an den Tag legt wie unser Entwicklungsteam.“

Mit Fabian Cancellara baut das Team von GORE BIKE WEAR® seine Kompetenz in der Sparte hochfunktionaler Rennradbekleidung weiter aus. Im Mittelpunkt stehen neben der Produktentwicklung vor allem die Einbindung in die Kommunikation – im Handel ebenso wie in den sozialen Medien. Außerdem wird der sympathische Schweizer in den nächsten Monaten die Marke GORE BIKE WEAR® bei ausgewählten internationalen Veranstaltungen repräsentieren und ab der Kollektion Frühjahr/Sommer 2018 zentrales Gesicht der neuen Marketingkampagne sein.

Die Cancellara Challenge auf STRAVA

Zum Start der Kooperation lanciert GORE BIKE WEAR® zusammen mit Fabian Cancellara eine exklusive Challenge auf STRAVA, dem führenden sozialen Netzwerk für Biker. Mehr Informationen unter www.goreapparel.de/cancellara750.

GORE BIKE WEAR® ist seit Ende 2016 als eine der ersten Marken mit einem eigenen Club auf STRAVA präsent und konnte in dieser Zeit bereits über 2.000 Mitglieder gewinnen.

Internationales Athleten-Team

Fabian Cancellara ist der jüngste und prominenteste Zugang im Athleten-Team von GORE BIKE WEAR® und GORE RUNNING WEAR®. Dazu gehören unter anderem das internationale Profi-Mountainbike Team ROSE Vaujany sowie das RAD PACK Team aus Deutschland und Bruce Dalton aus UK. Zu den bekanntesten GORE RUNNING WEAR® Athleten gehören der deutsche Ultraläufer Florian Neuschwander, der Norweger Sondre Amdahl, der Südtiroler Daniel Jung, der Franzose Yoann Stuck, die beiden deutschen Läuferinnen Lisa Mehl und Thea Heim sowie die US Athleten Zac Marion und Amanda Basham.

Mehr Informationen zu Fabian Cancellara und den Athleten unter:

http://inspiration.goreapparel.de/athlete/fabian-cancellara/

