Coboc Bike – MIT RÜCKENWIND ZUM SET



Schauspieler Jürgen Vogel fährt auf Elektroräder ab. Und nicht irgendwelche, denn Coboc aus Heidelberg hat es ihm angetan. Noch nicht gesehen? Kein Wunder, denn den schnittigen Bikes sieht man nicht an, was drin steckt.

Mit der Limited Edition ONE Berlin von genau 50 Stück huldigen die Heidelberger nun ihrem Matador.

Lange ist es noch nicht her, dass Schauspieler Jürgen Vogel mit einem Freund zusammen loszog, um ein E-Bike zu kaufen. Eine eigenwillige Auslegung der StVO war die Ursache, für einen Freund und Kollegen des Schauspielers nach einer Alternative zum Auto zu suchen. Doch nichts wollte passen, war zu langsam, unhandlich oder schlichtweg hässlich. In einem Berliner E-Bike Fachgeschäft horchte oder vielmehr stieg das Duo schließlich auf, als der Händler unter verdutzten Blicken erklärte, dass es sich bei einem, besonders schlank aussehenden Fahrrad wohl ebenfalls um ein motorisiertes Pedelec handeln soll. Statt nur den Freund mit einem neuen Elektrorad zu versorgen, tritt seither auch Jürgen Vogel mit Rückenwind auf einem Coboc Bike in die Pedale.

Dass man einem Elektrorad seine Power im Inneren in keiner Weise ansehen muss, Fahrspaß, Agilität und cleane Optik an erster Stelle stehen und das Bike dazu auch noch smart vernetzt ist, das lässt keine Wünsche offen und hat auch Jürgen Vogel imponiert. Begeisterung fand er auch für das junge Coboc-Team, das sämtliche Antriebskomponenten virtuos in Eigenregie entwickelt hat. Und die Chemie stimmte auf beiden Seiten, so dass die Heidelberger ihrem Fan und Wahl-Berliner mit einer eigenen Limited Edition huldigen.Inspiriert vom Namen des Schauspielers und den blitzschnellen und zielsicheren Eigenschaften eines Stadtfalken, entstand die ONE Berlin Limited Edition, bei der sich die pfeilförmige Silhouette des Vogels im Design wiederfindet. Ausgestattet mit sportlichen Scheibenbremsen, aufrechter Sitzposition und robusten Reifen lädt der Stadtfalke zu stolzen Ampelsprints ein. Die Grundform des Rahmens basiert auf dem Modell Coboc ONE Rome, daher sind Stabilität, Steifigkeit und Agilität hier oberstes Gebot. Konsequent auf das Wesentliche reduziert ist der Stadtfalke für absoluten Fahrspaß beim Race durch den Großstadtdschungel konzipiert. Mit Spitzen in der Motorleistung von 500 Watt lässt der Fahrer alles stehen und beschleunigt im Nu auf ein sportliches Rennfahrertempo. Nahezu unsichtbar ist der in nur zwei Stunden aufgeladene, 350 Wattstunden starke Akku im Unterrohr versteckt. Fünf dezente, blaue LEDs am Oberrohr deuten auf die Power im Inneren hin. Den leistungsfähigen Nabenmotor hält man auf den ersten Blick für eine gewöhnliche Nabenschaltung, und 14,4 Kilogramm sind bei dem Singlespeeder, der sich auch ohne Elektroantrieb prima fahren lässt, eine wahre Kampfansage unter den Pedelecs.

Schon jetzt kann man sich eine eigene Rahmennummer sichern, bevor die 50 Stadtfalken der ONE Berlin Edition im Frühjahr 2018 die Straßen erobern.

Über Coboc

Die Coboc GmbH und Co. KG mit Firmensitz in Heidelberg entwickelt, produziert und verkauft Avantgarde-

Elektrofahrzeuge für den stark wachsenden E-Mobility-Markt. Mit außergewöhnlichem Design schafft das 2011 gegründete Unternehmen bei seinen E-Bikes den Spagat zwischen komplexer Technologie und simpler Bedienung, ohne dabei den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren: die Freude am Fahren. Dabei bildet die breite und interdisziplinäre Technologiekompetenz das Fundament von Coboc. Nicht nur die Konstruktion und der Fahrzeugbau, auch sämtliche elektrische Antriebskomponenten und die Software sind Eigenentwicklungen. Mit der nahtlosen Integration des Antriebs hat Coboc mehrere Preise gewonnen, unter anderem sogar zweimal die wichtigste Auszeichnung der Fahrradbranche, den Eurobike Gold Award. Leidenschaft für das Produkt, Nachhaltigkeit und Fertigungstiefe machen die Coboc-Flotte zu einem bemerkenswerten und technisch ausgereiften Meisterstück, das derzeit auf dem Markt seinesgleichen sucht.

