Benzinleistung hat mit dem neuen Angebot der EGO Power+ Produkte einen ebenbürtigen Herausforderer gefunden.

Das EGO Power+ Sortiment, das vor knapp drei Jahren eingeführt wurde, hat sich bereits als führende Marke im Vereinigten Königreich und einziger Spezialist für akkubetriebene Gartenwerkzeuge etabliert. In so einer kurzen Zeit hat dieses neue branchenführende Kabellos-System der Marke eine erhebliche Wirkung gehabt und den Sektor für immer verändert.

Dieser phänomenale Erfolg wird größtenteils der innovativen und bahnbrechenden Akkutechnologie der Marke zugeschrieben, die ihre Rivalen übertrifft, sowie dem eleganten und auffälligen Produktdesign sowie der konkurrenzlosen Kapazität, die die Kraft des Benzins hat, aber mit weniger Lärm, Aufwand und Abgasen.

Obwohl andere Marken auf den Kabellos-Zug aufgesprungen sind, bleibt EGO Power+ die einzige Marke, die allein aus Akkuprodukten besteht.

„Wir haben volles Vertrauen in unsere Produkte und müssen sie nicht mit Benzin- und Netzstromoptionen stützen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern sind wir zu 100 % kabellos, unser innovativer 56-Volt-Akku hat die größte Ladekapazität der Branche und ist das ausgereifteste und technologisch fortschrittlichste Akkupaket auf dem Markt“, sagt Steve Roskell, EGOs europäischer Marketingdirektor.

Als Teil seines neuen Produktangebots für die Saison 2017 hat EGO neue Produkte, die sich sowohl für berufliche und kommunale Anwendungen eignen als auch zusätzliche Kraft, Leistung und Stärke für den privaten Gärtner bieten, sowie entscheidende Entwicklungen für das vorhandene Produktsortiment angekündigt.

Drei völlig neue Ergänzungen zum EGO-Sortiment für 2017 sind das Multi-Tool, der Rucksack-Bläser und der Rucksack-Akku, der mit bestimmten Produkten des Sortiments verwendet werden kann. Das Multi-Tool bietet die Leistung, Leichtigkeit und den Komfort der Akkutechnologie bei der Anwendung in einem weitreichenden System, das Fadenschneider, Astschneider, Heckenschneider, Hochentaster und Kantenschneider in einem ist. Jeder der fünf Aufsätze lässt sich schnell und einfach am Griff befestigen.

Der Rucksack-Bläser wird als direktes Ergebnis der Kundennachfrage eingeführt. Er erweitert den leistungsstarken EGO-Bläser um eine erhebliche zusätzliche Flexibilität. Auf den Rucksack-Akku wurde dieselbe Rucksack-Akkutechnologie angewandt, die einen ernstzunehmenden Faktor darstellt und vereint mit ausgewogenem Bedienkomfort eine herausragende Leistung erbringt, die den ganzen Tag lang funktioniert. Dieses Akkusystem mit hoher Kapazität ist mit einem gepolsterten und abnehmbaren Geschirr tragbar und auf die EGO Power+ Astschneider, Heckenschneider und Bläser übertragbar.

Außerdem wurden dem Angebot zwei neue Mäher hinzugefügt. Der LM2024E und der LM2024E-SP verfügen über eine neue Eigenschaft des EGO-Sortiments: den neuen bürstenlosen Motor, der größere Effizienz und Leistung bietet. Die neuen Mäher haben sowohl ein Stahldeck als auch eine Schnittbreite von 50″ (ca. 127 cm), und der LM2024E-SP ist selbstfahrend. Alle EGO-Mäher lassen sich für die vertikale Lagerung kompakt zusammenfalten.

Es wurden auch Ergänzungen zum Sortiment der Gras-Fadenschneider vorgenommen, indem zwei 38-cm-Ausführungen eingeführt worden sind. Beide verfügen über EGOs neue, frei rotierende Schnelllade-Bump-Feed-Kappe, die einen schnellen und leichten Fadenersatz ermöglicht und stets für ein perfektes Aufwickeln des Fadens sorgt. Auch wurde ein Astschneider zum Sortiment hinzugefügt. Er besitzt eine dreiseitige Klinge sowie einen Fadenschneider zur Bewältigung der härtesten Aufgaben.

Der längste Heckenschneider im EGO-Sortiment wurde ebenfalls hinzugefügt, der mit einer Länge von 65 cm in Aktion tritt und eine doppelkantige, Laser-geschnittene und Diamant-geschliffene Klinge aufweist, um eine gesteigerte Präzision und sauberere Schnitte zur Förderung eines gesunden, neuen Heckenwachstums zu ermöglichen.

Steve Roskell fügte hinzu: „Seit unserer Einführung von EGO haben wir das Regelwerk motorisierter Gartenwerkzeuge neu verfasst und unsere neuesten Produktentwicklungen treiben dies voran. Wir haben die Skepsis überwunden, dass Akkuprodukte nicht die Leistung von Benzin haben, und wir haben den Mythos beseitigt. Unsere neuen Produkte bieten etwas für jeden – für Berufsgärtner, die den Stress ausschweifender Arbeitszeiten reduzieren wollen, und für private Gärtner, die anderen um eine Länge voraus sein wollen!“

Im Gegensatz zu den kabellosen Systemen vieler Wettbewerber besitzt EGO Power+ die Kraft, den benzinbetriebenen Geräten ohne Lärm, Aufwand oder Abgasen ebenbürtig zu sein; das bringt viele Kabellos-Skeptiker zum Schweigen und belegt, dass Akkubetrieb im Bereich motorisierter Gartenwerkzeuge der neue Weg in die Zukunft ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.egopowerplus.de.

Quelle/Bildquelle: Holly Daulby bei Paskett PR