Groundhopping – ein außergewöhnliches Hobby! Fußballfans reisen um die ganze Welt, um möglichst viele verschiedene Stadien, die jeweilige Fankultur und das Land kennenzulernen. Der Autor Benjamin Schaller hat 33 Geschichten über Groundhopper gesammelt. Eine unterhaltsame Verbindung zwischen Fußball und Reisen: kurzweilig und teilweise herrlich absurd!

»Wer Land und Leute kennenlernen will, der muss dort zum Fußball gehen!« Benjamin Schaller

Groundhopper haben eine Sammelleidenschaft – und die gilt Fußballstadien. Da so ein Stadion eher schwerlich in der hauseigenen Vitrine unterzubringen ist, begnügen sie sich damit, so viele Spiele wie möglich zu besuchen. Dabei sind manche Hopper auf der Jagd nach den großen Fußballtempeln der Welt, andere schauen ausschließlich Amateursportlern beim Kicken zu oder reisen zielgerichtet in exotische und schwer zugängliche Länder.

»Eine Story oder eine Person zu finden, die stellvertretend für die gesamte Szene steht, ist schlicht unmöglich. Die Menschen, die diesem Hobby nachgehen, haben zu unterschiedliche Motive, Ziele und Herangehensweisen. Zwischen einer Hopping-Tour auf den Färöern und in Kirgisistan liegt die größte Ähnlichkeit wohl im sportlichen Niveau der Spiele. Die Faszination Groundhopping lässt sich nicht in einer Geschichte erzählen – deshalb gibt es in diesem Buch gleich 33 an der Zahl.« Benjamin Schaller

In diesem Buch findet eine befremdliche Fußballreise nach Nordkorea ebenso Platz wie ein familiärer Dienstagabendkick beim SC Glück-Auf Sterkrade. Es wird erzählt, wie ein Tagesausflug nach Gambia zum Kampf gegen die Uhr wird und wie der Alltag in Syrien ausgesehen hat, bevor die Bomben fielen. Ein Hopper bricht zu einer Tour durch elf Länder in elf Tagen auf – in Begleitung eines Kleinkindes und eines alten Mannes im Rollstuhl. Und dann ist da noch die Geschichte einer verrückten Viererbande, die sich vorgenommen hat, für den Fußball bis ans Ende der Welt zu fahren.

BENJAMIN SCHALLER, Jahrgang 1990, kommt aus Thüringen. Er wurde Fan des FC Carl Zeiss Jena, weil ihm die Vereinsfarben so gut gefielen. Seine Ambition, den FCC persönlich zurück in den Europapokal zu schießen, geriet in der Kreisklasse B ins Stocken. Um sich selbst Trost zu spenden, ging er auf Reisen – und entdeckte dabei das Groundhoppen für sich. DAS BUCH:

Benjamin Schaller: WO GEHT’S HIER ZUM STADION? 33 Groundhopping-Geschichten

272 Seiten, Taschenbuch, mit vielen Fotos, 9,99 EUR (D)

ISBN 978-3-86265-679-0

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2017

Quelle/Bildquelle: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH