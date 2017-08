Das ist unser Land | Kinostart am 24. August 2017

Donald Trumps Siegeszug in Amerika, der Erfolg der Brexit-Fürsprecher und hierzulande die vielen zweistelligen Ergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen – in den vergangenen 18 Monaten konnten Populisten vielerorts weitreichende Erfolge verzeichnen. Mit DAS IST UNSER LAND! startet am 24. August 2017 ein Film in den deutschen Kinos, der uns die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Frankreich stellvertretend für viele Länder vor Augen führt. Die an den französischen Front National angelehnte, rechtspopulistische RNP-Partei verfolgt in ihrer Wahlkampfkampagne mit Zuspitzungen und Dramatisierungen das Ziel, die Bevölkerung für ihre radikalen Ansichten zu gewinnen. Nur wenige Wochen vor der Wahl zum deutschen Bundestag portraitiert DAS IST UNSER LAND! die vielschichtigen Spaltungen und Spannungen, wie sie aktuell in vielen Ländern allgegenwärtig sind. Regisseur Lucas Belvauxs Motivation für dieses kontroverse, spannend inszenierte Politdrama lautete: „Was ich mir erhoffe, ist, dass der Film zu Diskussionen anregt. Ich wollte aufzeigen, wie Populismus als großer Schwindel funktioniert. Wie er Politik als Marketinginstrument verwendet und Bürger und Wähler wie Kunden behandelt, um seine Ziele zu erreichen.“

Filminhalt:

Pauline (Émilie Dequenne) arbeitet als Krankenschwester in einer Kleinstadt im strukturschwachen Norden Frankreichs. Sie kümmert sich um ihren Vater und zieht ihre beiden Kinder allein groß. Sympathisch und aufopferungsvoll wie sie ist, wird sie von allen gemocht.

Ihre Glaubwürdigkeit will sich eine aufstrebende nationalistische Partei zu Nutze machen und wirbt sie als Kandidatin für die kommenden Bürgermeisterwahlen an. Der charismatische Arzt Dr. Berthier (André Dussollier) umschmeichelt Pauline und überredet sie zu kandidieren. In ihrem Beruf täglich mit sozialen Missständen konfrontiert, lässt sie sich von seinen populistischen Ansichten mitreißen, in der Hoffnung in der Lokalpolitik etwas bewirken zu können. Ihr sozialistisch geprägter Vater ist bestürzt über den Gesinnungswandel seiner Tochter. Und diese muss bald erkennen, dass sie nur als hübsches Gesicht der landesweiten Wahlkampagne von Parteichefin Agnès Dorgelle (Catherine Jacob) dienen soll.

Filmszenen:



androgons Rezension:

Rechtspopulismus und die in vielen europäischen Ländern erstarkenden rechtsextremen – oder stark rechts orientierten Parteien sind ein brandaktuelles Thema, das jeden Einzelnen beeinflusst. Durch immer größer werdende Probleme in vielen Ländern Europas, wie der Unterschied zwischen Arm und Reich, Arbeitslosigkeit sowie die Probleme, die außerhalb Europas abertausende Menschen dazu bewegen, nach Europa zu flüchten, geben Rechtspopulisten viele Themen für Propaganda vor. Die konservativen Parteien können oft der Bevölkerung keine konkreten Antworten mehr auf ihre Fragen geben und der Unmut über eine wachsende Unsicherheit treibt viele in die Falle der rechten Szene. Besonders brisant wurde zuletzt die führende Rolle „der Rechten“ in Frankreich bei den Präsidentschaftswahlen in den Medien diskutiert. Ein Land, das Deutschland so nahe steht und eine wichtige, tagende Rolle in der EU spielt, stand kurz davor, es den Engländern gleich zu tun und einen nationalistischen Kurs zu wählen.

Der Film „Das ist UNSER Land“ von Lucas Belvaux beschäftigt sich in seinen Ansätzen mit den großen, weitgreifenden politischen Themen der französischen Wahlen, konzentriert sich vor allem aber auf die Geschichte von Pauline Duhez (Emilie Dequenne), einer Krankenschwester im ambulanten Pflegedienst, die in Hénart, einer Kleinstadt im Norden Frankreichs, lebt und arbeitet. Der Tag der jungen Frau ist hart. Sie muss früh aufstehen, lange arbeiten und sich um ihre Kinder kümmern. Durch ihre Arbeit ist sie außerdem vielen Schicksalen und Problemen der Menschen in Hénart ausgesetzt, die sie oft stark mitnehmen. Mit Politik hat sie bisher nichts am Hut; im Wählen sieht sie keinen Sinn, denn was ändert schon ihre Stimme an den Problemen, mit denen sie täglich zu tun hat. Dr. Berthier (André Dussollier), den Pauline von klein auf kennt, sieht in ihr jedoch sehr wohl politisches Potenzial. Berthier ist selber politisch aktiv, saß bereits im Europaparlament und arbeitet nun in der Partei von Agnès Dorgelle (Catherine Jacob). Dorgelle ist die Tochter eines landesweit bekannten Rechtsradikalen und Vorsitzende der RNP (Rassemblement National Populaire). Berthier sieht in Pauline die perfekte Kandidatin mit der die RNP in die anstehenden Kommunalwahlen ziehen kann: Volksnah, Französin, Mutter zweier Kinder. In einem langen Gespräch redet er Pauline alle Zweifel aus. Ihre Anfängliche Skepsis wandelt sich in Neugierde und Interesse. Sie fällt voll und ganz auf Berthiers Darstellung der RNP als neutral ausgerichtete Partei, die weder links noch recht ist, herein. Auch die Aussicht, dass Paulines Stimme etwas verändern könnte an den sozialen Missständen in Hénart, schmeichelt ihr sehr. Nicht einmal ihr Vater, der Mitglied der kommunistischen Partei war, kann sie von dem Plan abbringen, für die RNP zu kandidieren und so verschwindet Pauline immer mehr in der rechtsradikalen Partei, die sich nach außen jedoch absolut liberal darstellt und jede faschistische, antisemitische oder rassistische Tendenz peinlichst vermeidet. Die Partei nimmt immer mehr Einfluss auf Pauline und ihr Leben. Sie bekommt viele Probleme bei ihrem Job, immer mehr Menschen wenden sich von Pauline ab. Selbst die Beziehung zu ihrem Freund wird von Berthier und Dorgelle beeinflusst. Mit der Zeit merkt Pauline immer mehr, dass ihre Stimme in der Partei keinen Einfluss hat und sie lediglich das Gesicht für den Wahlkampf in Hénart ist. Doch so einfach kann sie das Geschehende nicht rückgängig machen. Der Film „Das ist unser Land“ zeigt eindrucksvoll das verwinkelte System moderner, rechtsextremer Parteien und den unübersichtlichen Sumpf der rechten Szene in Frankreich. Emilie Dequenne spielt hervorragend die französische Durchschnittsfrau Pauline Duhez. Ein harter Job, wenig Geld, die Angst vor der um sich greifenden Arbeitslosigkeit, eine schwierige Familiensituation und der Wunsch nach Veränderung. Es wird deutlich, wie die RNP die Wünsche und Ängste der Frau benutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Wer die aktuelle, reale Politik Frankreichs vor Augen hat, wird schnell den deutlichen Realitätsbezug in der Person von Agnès Dorgelle erkennen, die im Wesen und Auftreten stark an Marie le Pen erinnert. Der Wechsel vieler Charaktere von Freund zu Feind und die ständig auf einander prallenden Gegensätze machen den Film zu einem spannenden Drama, das zum Nachdenken anregt.

Filmtrailer:



Quelle und Bildquelle: Alamode Film