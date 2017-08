Ab 24. August 2017 im Kino

Die wendungsreiche, hochkarätig besetzte Geschichte in großartiger Ausstattung bietet ein Leinwandspektakel der Extraklasse. Basierend auf Deborah Moggachs literarischem Bestseller hat Tom Stoppard (Oscar® für „Shakespeare in Love“) ein mitreißendes Drehbuch über die hitzige Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der ersten Finanzblase der Geschichte entwickelt.

Filminhalt:

Das Amsterdam des Goldenen Zeitalters ist besessen von einer botanischen Sensation: der Tulpe. An den Grachten floriert der Handel mit den kostbaren Zwiebeln, die schon bald mehr wert sind als Diamanten. Die Spekulanten an der Börse bieten horrende Summen für Exemplare, die sie noch nie zu Gesicht bekommen haben. Allerorten lässt eine fiebrige Goldgräberstimmung die Gefühle hochkochen. In diesen hitzigen Zeiten verliebt sich der Maler Jan van Loos (Dane DeHaan) in Sophia (Alicia Vikander), die bildschöne Frau seines Auftraggebers Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz). Um gemeinsam in ein neues Leben aufzubrechen, schmieden sie mit Hilfe von Sophias Magd Maria (Holliday Grainger) einen überaus riskanten Plan. Neben einem bestechlichen Arzt fehlen nur noch die nötigen Gulden für die Überfahrt in die neue Welt. Am Ende hängt alles von einem kühnen Geschäft an der Tulpenbörse ab. Mit der teuersten Zwiebel überhaupt – der Admiral Maria…

Filmrezension androgon.com von „Tulpenfieber“:

Amsterdam im 17. Jahrhundert. Es ist das goldene Zeitalter der Niederlande. Der internationale Handel boomt dank großer Handelsfirmen, wie der niederländischen Ostindien-Kompanie und den Bürgern Amsterdams geht es gut. Der Handel mit Luxusgütern boomt besonders. Die gut betuchten Bürger der Stadt wollen vor allem seltene Sammlerstücke. Ob Mineralien, Porzellan oder auch Blumen – große, prachtvolle Gärten gelten als Statussymbol. Die Tulpe ist, durch ihre besonders hellen Farben und den exotischen Charakter, besonders beliebt. Ihre Knollen werden teuer gehandelt. Es entwickeln sich eigene „Tulpen – Börsen“ in den Hinterzimmern von Bars und die Preise steigen bis ins Unermessliche. Zwischen 1634 und 1637, die Hauptzeit der „Tulpenmanie“, erreichten einige Tulpenarten Preise, die dem 10fachen Jahreslohn eines normalen Handwerkers entsprachen. Ganze Häuser in den besten Lagen Amsterdams wurden gegen einzelne Tulpenknollen eingetauscht. Da aber die Floristen mit der Züchtung gar nicht mehr hinterher kamen, überschwemmten bald spekulative Geschäfte über Tulpen, die noch nicht einmal gewachsen waren, den Markt. So entstand die erste dokumentierte Finanzblase der Geschichte.

In dieser Zeit des Reichtums und der absoluten Verarmung spielt das Liebesdrama „Tulpenfieber“. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller hat Tom Stoppard, der bereits einen Oscar für „Shakespeare in Love“ erhalten hat, ein mitreißendes Drehbuch entwickelt.

Der Film beginnt in dem ehrwürdigen Kloster St. Ursula, wo die hübsche, junge Waise Sophia (Alicia Vikander) den Ort ihrer Kindheit verlässt, um den wohlhabenden Gewürzhändler Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) zu heiraten. Ihre Aufgabe ist von Anfang an klar definiert. Sie soll dem deutlich älteren Sandvoort einen Erben schenken. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn sie wird nicht schwanger und ihr Wert als Ehefrau sinkt so beträchtlich. Freunde Sandvoorts raten ihm sogar, Sophia zurück ins Kloster zu schicken und sich eine neue Frau zu suchen. Doch trotz des Wunsches nach Erben merkt man im Laufe des Films immer mehr, dass die Ehe für den Gewürzhändler deutlich mehr ist als nur eine Zweckgemeinschaft. Er verliebt sich in Sophia, doch diese kann die Gefühle nicht erwidern. Für sie bleibt es eine arrangierte Zweckehe. Ihre Aufgabe, Sandvoort einen Erben zu schenken, sieht sie als ihre Pflicht, um sich bei ihm dafür zu bedanken, ihr ein schönes Leben in Reichtum zu schenken. Parallel zu diesem Drama lebt die Magd des Hauses, Maria (Holliday Grainger), ein ganz anderes Liebesleben. Sie verliebt sich in den Fischhändler Willem. Die Verliebten lassen keine Gelegenheit für kurze, leidenschaftliche Treffen aus und schmieden Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Auch Willem ist in den Tulpenhandel eingestiegen, um an schnelles Geld zu kommen. Zur gleichen Zeit betritt eine weitere Person die Bühne des Geschehens. Der junge Maler Jan van Loos (Dane Dehaan) wird von Cornelis Sandvoort beauftragt, ein Porträt von ihm und seiner Gemahlin zu malen. Während der langen Sitzungen entsteht eine große Anziehungskraft zwischen Sophia und dem Künstler, woraus sich eine leidenschaftliche Affäre entwickelt.

Für den armen Willem und seine ebenfalls wenig vermögende Magd Maria scheint durch eine zufällig erworbene, wertvolle Tulpenmutation, welche er sehr teuer verkaufen kann, die Möglichkeit für ein Leben in Glück und Reichtum nah zu sein. Doch dann wird Willem Zeuge, wie seine Maria ihn mit einem anderem Mann betrügt. In Wirklichkeit handelt es sich aber um Sandvoorts Frau Sophia, die, getarnt mit Marias Mantel, ihren Jan van Loos besucht. In einem Anfall von Wut und Trauer betrinkt sich Willem in einer Bar, lässt sich all sein Geld stehlen und fängt Streit mit den falschen Leuten an. Das Resultat ist, dass er auf ein Schiff verschleppt wird, das in die niederländischen Kolonien fährt und erst einmal verschwunden bleibt. Die nichtsahnende Maria fühlt sich verlassen und vertraut sich ihrer Herrin Sophia an, die für sie auch die beste Freundin ist. Sie erzählt ihr auch, dass sie von Willem schwanger ist. Jan van Loos steigt währen dessen ebenfalls in das Tulpengeschäft ein und verdient eine Menge Geld.

In dem ungeborenen Kind und dem plötzlichem Reichtum van Looses, sieht Sophie ihre Möglichkeit aus dem goldenen Käfig auszubrechen und gleichzeitig ihrem Gatten den Erben zu schenken, den er sich so sehr wünscht. Sie schmiedet mit Marie einen perfiden Plan und verstrickt sich in Lügen und Täuschungen, mit dem großen Ziel, zusammen mit dem Mahler van Loos das Land zu verlassen. Doch natürlich kommt alles anders als geplant.

Der Film „Tulpenfieber“ ist ein spannendes Liebesdrama im Rahmen echter historischer Ereignisse. Das Umfeld des Amsterdams im 17. Jahrhundert, der schnelle Reichtum und auch die rapide Verarmung vieler Charaktere sowie die parallel laufenden Liebesgeschichten heben den Film allerdings sehr von klassischen Liebesfilmen á la „P.S. Ich liebe dich“ ab und sind durchaus auch für das männliche Geschlecht zu empfehlen. Die hochkarätige Besetzung trägt dazu bei, das Drehbuch hervorragend in Szene zu setzen. Der 1956 in Wien geborene Christoph Waltz, den meisten sicherlich aus Filmen, wie „Django Unchained“ und „James Bond 007: Spectre“, bekannt, belebt mit seiner unvergleichlichen Art den Charakter des Cornelis Sandvoort. Die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander spielt die Rolle der Sophia Sandvoort ebenfalls hervorragend und vermittelt sehr authentisch die schwierige Rolle einer jungen Frau im 17. Jahrhundert. Nicht ohne Grund gehörte sie zu den European Shooting Stars der Berlinale 2011 und wird 2018 die Nachfolge von Angelina Jolie als Lara Croft in dem neuen „Tomb Raider“ – Film antreten. Bereits bekannt wurde sie mit dem Film „Ex Machina“. Zu erwähnen ist ebenfalls Judi Dench, welche eine Äbtissin spielt. Die 1934 in Yorkshire geborene Schauspielerin spielte in den James Bond-Verfilmungen „Golden Eye“ (1995) bis „Spectre“ (2015) die allseits bekannte „M“ und prägte somit eine der bekanntesten Filmreihen der Kinogeschichte maßgeblich mit. Doch auch die anderen Charaktere, ob bekannt oder eher unbekannt, setzen die Thematik des Filmes perfekt um.

Viele unerwartete Wendungen und Überraschungen machen den Film überaus empfehlenswert!