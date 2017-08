Selber bauen, was Airbus & Co. in die Luft bringt: der Flugzeugturbinen-Bausatz von Franzis

Voll funktionstüchtiges Motor-Modell mit Originalsound

Nach dem überwältigenden Erfolg des Franzis-Motorenmodells des Porsche 911 im letzten Jahr, bringt der Franzis Verlag nun einen neuen Motor-Bausatz auf den Markt. Diesmal können Luftfahrtbegeisterte eine Flugzeugturbine selbst zusammenbauen. Dank der einzigartigen Bauweise des Modells wird das Wirkprinzip eines Luftstrahltriebwerks begreifbar, während das integrierte Klangmodul den Original-Jet-Sound ins eigene Wohnzimmer bringt.

Ursprünglich in den 1940er Jahren für militärische Zwecke entwickelt, wurden Flugzeugturbinen ab den 1960er Jahren auch in der zivilen Luftfahrt eingesetzt. Damit war der Grundstein für das Fliegen, wie wir es heute kennen, gelegt.

Transparenter Bausatz macht Funktionsweise verständlich

Der hochwertige Bausatz besteht aus 63 Einzelteilen, deren Nummerierung das Zusammensetzen des Modells übersichtlich gestaltet. Die ausführliche Anleitung in deutscher und englischer Sprache führt Schritt für Schritt durch die Montage. Die Komponenten aus Kunststoff werden verschraubt oder gesteckt und garantieren so ein angenehmes und erfolgreiches Modellbauerlebnis – ganz ohne Kleben. Das durchsichtige Gehäuse lässt einen Blick „hinter die Kulissen“ einer Turbine zu und macht verständlich, wie die Technik dahinter funktioniert und wie die einzelnen Teile zusammenwirken.

Faszination Luftfahrt in Bild und Text

Der Technik-Bausatz wird von einem reich bebilderten Handbuch begleitet, das umfassend verschiedene Aspekte der Aeronautik behandelt. Von den einzelnen Arten und Bauteilen eines Strahltriebwerks über Flugzeughersteller bis hin zu berühmten Persönlichkeiten der Luftfahrt – das Buch lässt keine Wünsche offen. So kann man noch tiefer in die Thematik eintauchen und das Bausatz-Modell besser verstehen.

Der Bausatz, der sich auch ideal als Geschenk eignet, ist ab sofort für 99,00 Euro (inkl. MwSt.) bei http://www.franzis.de und auf Amazon erhältlich.

Über FRANZIS

Der FRANZIS Buch- und Software-Verlag gehört zu den ältesten und erfolgreichsten technischen Fachverlagen in Deutschland. Das Produktportfolio von FRANZIS umfasst neben Fachliteratur in den Bereichen Experimentieren, Fotografieren und Programmieren auch spezielle Software-Lösungen für Einsteiger, Enthusiasten und professionelle Anwender. Zudem hat der Verlag knapp 100 Lernpakete, Experimentierkästen und Bausätze aus unterschiedlichen Themenbereichen im Angebot, die neue Technologien verständlich machen, Grundlagen- und Expertenwissen vermitteln sowie Jung und Alt für Technik begeistern. Das Motorbausatz-Programm, in dem unter anderem der 6-Zylinder-Boxermotor des Porsche 911 von 1966 sowie ein Reihen-Vierzylinder- und V8-Modell erschienen sind, ist eines der jüngsten und erfolgreichsten Themengebiete bei FRANZIS.

Quelle/Bildquelle: OneChocolate; www.franzis.de