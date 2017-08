AirSelfie – weltweit erste fliegende Selfie-Kamera im Handyformat

IFA 2017: AirSelfie macht weltweit erste fliegende Selfie-Kamera im Handyformat erleb- und testbar

AirSelfie die weltweit erste fliegende Kamera im Hosentaschenformat, präsentiert sich auf der IFA 2017 in Berlin. Gern laden wir Sie herzlich dazu ein, die Technikinnovation, die nie dagewesene HD-Weitwinkelfoto- und Videoaufnahmen aus der Vogelperspektive ermöglicht, am 1. und 2. September am Stand 120 der AEE Technology GmbH in Halle 26.c zu live erleben und eigenhändig zu testen.

Alle Eckdaten auf einen Blick:Wer: AirSelfie

Was: AirSelfie auf der IFA 2017 live erleben und eigenhändig testen

Wann: Freitag, 1. September 2017 & Samstag, 2. September 2017 | jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin | Stand der AEE Technology GmbH | Halle: 26.c, Stand 120

Mehr über AirSelfie:

Web www.airselfiecamera.com

Facebook www.facebook.com/AirselfieCamera

Twitter www.twitter.com/AirselfieCamera

Instagram www.instagram.com/airselfiecamera

Quelle/Bildquelle: Pressebüro AirSelfie c/o public link GmbH