Fett macht fit

Fett wird oft als Dickmacher angeprangert. Mit neun Kalorien pro Gramm ist es tatsächlich das Schwergewicht unter den Nährstoffen, doch gerade die lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren sind für eine ausgewogene Ernährung unverzichtbar. Es kommt also auf die Fettart an. Leinöl gilt als Top-Lieferant für Omega-3-Fettsäuren. Der Quark-Müsli-Mix Balance O3 macht es leicht, Leinöl täglich zu verzehren. Neben laktosefreiem Bio-Quark, Haferflocken, Leinsamen, Bananenmark, Bienenhonig und Walnüssen enthält er Premium-Leinöl mit einem milden Geschmack. Deckel auf, Löffel rein und so natürlich Leinöl im Verbund mit anderen Nährstoffen, aber ohne Zusatz von Industriezucker, genießen. Balance O3 ist bequem online bestellbar.

Dem Nährstoff Fett stehen viele Vorurteile gegenüber; er wird oft als Dickmacher verteufelt, dabei werden die positiven Eigenschaften übersehen. Besonders hervorzuheben sind die essenziellen Omega-3-Fettsäuren. Sie zählen zu den lebensnotwendigen Nährstoffen, die der Körper nicht selbst herstellen kann und auf deren Zufuhr über die Ernährung er angewiesen ist. Die mehrfach ungesättigten Omega-3 Fettsäuren, auch n-3-Fettsäuren (z.B. alpha-Linolensäure) genannt, senken den Triglyceridspiegel, verbessern die Fließeigenschaften des Blutes und beugen so Ablagerungen in den Blutgefäßen vor. Sie beeinflussen zudem das Immunsystem und hemmen Entzündungsreaktionen im Körper*. Wichtige Eigenschaften, die zu einem fitten und vitalen Leben beitragen.

Leinöl gilt als Top-Lieferant dieses Nährstoffs, nur ist es meist sehr schwierig, es in der täglichen Ernährung zu sich zu nehmen und den Bedarf zu decken. Es ist ein sehr sensibles Lebensmittel: Es wird leicht ranzig, schmeckt nur frisch sehr gut und ist nicht zum Braten geeignet. Eine clevere und einfache Möglichkeit, Leinöl in die tägliche Ernährung einzubauen, ist der Quark-Müsli-Mix Balance O3. Die cremige Müslizubereitung besteht aus laktosefreiem Bio-Quark mit Haferflocken, Leinsamen, Bananenmark, Bienenhonig, Walnüssen und natürlich Leinöl.

Zwei Esslöffel Premium-Leinöl sind pro Becher enthalten. Das für den Balance O3 verwendete Leinöl ist besonders mild im Geschmack und wird erst kurz vor der Produktion des Quark-Müsli-Mixes frisch gepresst.

Ob als Frühstück oder reichhaltige Zwischenmahlzeit, nach dem Sport oder für den puren Genuss – Balance O3 macht es leicht, die Omega-3-Zufuhr auf natürliche Weise zu managen. Zudem enthält er keinen Industriezucker und ist frei von Konservierungs- und Farbstoffen. Damit passt er in einen aktiven Alltag mit einer ausgewogenen Ernährung, die schmeckt.

Balance O3 ist bequem online bestellbar (balance-o3.de/shop). Er wird in der umweltfreundlichen Landbox gekühlt verpackt direkt an die Haustür geliefert.

Bildunterschrift: Enthält wertvolles Leinöl: der Quark-Müsli-Mix Balance O3. (Fotos: Molkerei Biedermann)

Steckbrief Balance O3

Online-Shop: www.balance-o3.de/shop.html# shop

Key Facts:

• Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren

• 100 g enthalten 5,1 g Alpha-Linolensäure.

• Laktosefrei (Laktosegehalt < 0,1 %)

• Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischer Landwirtschaft.

Zutaten: 60 % Magerquark, Wasser, 10 % Bananenmark, 9 % Leinöl, 3,5 % Haferflocken, Leinsamen, Honig, Walnüsse, Zitronensaftkonzentrat, Zimt, Lactase

Nährwerte pro 100 g:

• Brennwert 630 kJ, 151 kcal

• Fett 10 g, davon gesättigt 1 g

• Kohlenhydrate 8 g, davon Zucker 5,5 g

• Ballaststoffe 0,9 g

• Eiweiß 7 g

• Salz 0,06 g

Preis: Ab 2,13 Euro pro 200-g-Becher

Über Balance O3

Balance O3 ist ein löffelfertiger Quark-Müsli-Mix mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren aus Premium-Leinöl. Auf Basis von laktosefreiem Bio-Quark entsteht aus Bananenmark, Bienenhonig, Haferflocken, Leinsamen, Walnüssen und Leinöl eine cremige Müslizubereitung in Bio-Qualität. Produziert wird der Quark von der Schweizer Bio-Molkerei Biedermann. Seit 2016 hat die Molkerei Balance O3 in ihrem Produktsortiment. Der deutsche Ingenieur Harald Wurst hat 2007 die Urversion des Balance O3 entwickelt. Sein Antrieb für die Produktentwicklung war seine eigene Gesundheit, für die er sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen musste. Balance O3 wird alle drei Wochen nach einem speziellen Herstellungsverfahren ohne Konservierungsstoffe produziert und gekühlt mit der umweltfreundlichen Landbox verschickt. Erhältlich ist Balance O3 im 12er- und im 24er-Pack oder als Abo unter: balance-o3.de/shop.

Quelle/Bildquelle: kommunikation.pur; balance-o3.de