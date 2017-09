BARRY SEAL – ONLY IN AMERICA | Gewinnspiel

BARRY SEAL – ONLY IN AMERICA

Stinkreich und gerissen: Wer arbeitet nicht gerne gleichzeitig für die CIA, die Drogenbehörde, das Weiße Haus und Pablo Escobar?

„Barry war ein Mann, der seine Chancen gesehen hat – und die Chancen sahen ihn.“

Tom Cruise

Er war Musterschüler der Civil Air Patrol und jüngster Pilot in der Geschichte der Trans World Airlines – ein Pilotengenie mit einem viel zu normalen Job. Denn Barry Seal war für weit Höheres berufen…

Waffen, Drogen, Geldwäsche – so sah ein paar Jahre später sein „ganz normaler“ Arbeitsalltag aus. Mit seinen außergewöhnlichen Flugkünsten transportierte er zuverlässig Waffen von A nach B, tonnenweise Kokain von B nach C, Kokain und/oder Waffen von C nach B oder A. Ganz so, wie es ihm die CIA, die DEA oder das kolumbianische Drogenkartell auftrugen. Dabei wurde der raffinierteste und gleichzeitig charmanteste Draufgänger seiner Zeit zu einem der reichsten Männer der USA, dessen größtes Problem es war, noch freie Schubladen für all seine Geldscheine zu finden.

Filminhalt:

Das Leben schreibt manchmal Geschichten, die so verrückt sind, dass sie nur wahr sein können. Und nur in Amerika sind den Möglichkeiten dabei keine Grenzen gesetzt – die Geschichte von Barry Seal gehört dazu. Anfang der 80er Jahre hält sich der sympathische Draufgänger Barry (Tom Cruise) durch raffinierte Schmuggeleien neben seinem Job als Pilot gut über Wasser.

Kompliziert wird es, als er zu seiner eigenen Überraschung von der CIA rekrutiert wird, um an verdeckten Operationen in Südamerika mitzuarbeiten. Schnell stellt Barry fest, dass sich auch mit der Gegenseite durchaus lukrative Geschäfte machen lassen. Schon bald verstrickt er sich immer tiefer in dubiose Machenschaften zwischen CIA, FBI, Guerilla-Kämpfern in Nicaragua und dem kolumbianische Kartell um Pablo Escobar. Ein irrwitziges Abenteuer als Waffenschmuggler, Drogenhändler und verdeckter CIA-Agent beginnt, das Barry zu einem der reichsten Männer der USA macht. Doch wohin mit dem ganzen Geld?

Superstar Tom Cruise (Mission: Impossible, Die Mumie) präsentiert sich in diesem rasanten Kinoabenteuer unter der Regie von Doug Liman (Edge of Tomorrow, Die Bourne Identität) als charmantes Schlitzohr, das nichts anbrennen lässt.

