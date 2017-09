LaBrassBanda wandert, Präsentiert von Hanwag – Gewinnspiel

Pflichttermin für alle LaBrassBanda Fans in diesem Herbst: Am 14.10.2017 gemeinsam mit der bayerischen Band in den bayerischen Alpen wandern gehen und anschließend ein unvergessliches Bergkonzert genießen! Jetzt auf labrassbandawandert.hanwag.de am Gewinnspiel teilnehmen, um sich zwei der ingesamt 50 Tickets zu sichern.

LaBrassBanda und Hanwag feiern das, was sie ausmacht: Die Berge und die Musik. Und wo? Natürlich in der Heimat der beiden Marken, in Bayern, in den Ammergauer Alpen. Am Samstagnachmittag, 14.10.2017 versammeln sich die 50 Gewinner in Oberammergau. Gemeinsam mit LaBrassBanda wandert die Gruppe gemütlich und mit ein oder zwei musikalischen Stopps auf die Kolbensattelhütte. Dort findet nach Aperitif und Stärkung der Höhepunkt des Abends statt: Das Exklusivkonzert von LaBrassBanda. Für den anschließenden Shuttle zurück in das Tal sowie Hotelübernachtung ist gesorgt.Um zwei der insgesamt 50 Tickets für das Bergkonzert in den Ammergauer Alpen gewinnen zu können, ist Kreativität gefragt. Noch bis einschließlich 4.10.2017 kann man sich auf labrassbandawandert.hanwag.de registrieren und folgende Frage beantworten: Welchen Song würdest du als Erstes mit LaBrassBanda anstimmen und warum?

LaBrassBanda und Hanwag zelebrieren die bayerische Tradition im Alltag auf ihre eigene Art und Weise. Die Band LaBrassBanda aus Übersee rockt nun schon seit 10 Jahren mit energiegeladener Volksmusik im Mix mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass die Konzerthallen des Landes. Die Berg- und Wanderschuhmarke Hanwag aus Vierkirchen fertigt bereits seit 1921 unter anderem nach der handwerklich anspruchsvollen, sehr traditionellen zwiegenähten Machart.

,,Bergsteigen ist immer etwas ganz besonderes für uns. Richtig Spaß macht es aber erst wenn du auch die richtigen Schuhe hast,“ so Stefan Dettl, Bandgründer und Sänger von LaBrassBanda.

Weitere Informationen zur Versanstaltung und

zum Gewinnspiel gibt es auf:

http://labrassbandawandert. hanwag.de Spiel mit uns sei dabei! LaBrassBanda musst Du einmal live erlebt haben

Wer ist LaBrassBanda? und wer Hanwag?

A bayerische Band! LaBrassBanda aus Übersee rockt nun schon seit 10 Jahren die Konzerthallen und Bierzelte des Landes, ja der ganzen Welt. Die Band mixt dabei auf unfassbar energiegeladene Weise bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass. Aktuell touren Sie mit ihrem Album „Around The World“ und bringen dabei unter anderem die Münchener Olympiahalle zum Durchdrehen.

Und bayerische Schua! Hanwag steht seit 1921 für Berg- und Wanderschuhe von höchster Qualität. Seit jeher fertigt die Marke in Bayern unter anderem nach zwiegenähter Machart. Die klassische Kollektion der Hanwag Zwiegenähten feiert bis heute die Tradition, sowie das bayerische Handwerk und ist mittlerweile auf der ganzen Welt vertreten.

Quelle und Bildquelle: Hanwag | www.hanwag.com