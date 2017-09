DAS ERWACHEN von Andreas Brandhorst | ab 2. Oktober 2017

Wird die Maschinenintelligenz die Welt übernehmen? Packender neuer Thriller des Bestsellerautors

In seinem neuen Roman widmet sich der Bestsellerautor Andreas Brandhorst einem hochaktuellen Thema: Künstliche Intelligenz. Der Titel erscheint als Paperback am 2. Oktober 2017 im deutschsprachigen Raum.

Zum Inhalt von „DAS ERWACHEN“:

In »Das Erwachen« nimmt sich Bestsellerautor Andreas Brandhorst eines der brandaktuellen Themen der Wissenschaft an: Wann werden die Maschinen uns übertrumpfen und was wird das für unser Leben bedeuten? Der ehemalige Hacker Axel setzt versehentlich ein Computervirus frei, das unzählige der leistungsfähigsten Rechner auf der ganzen Welt vernetzt. Als sich daraufhin auf allen Kontinenten Störfälle häufen und die Infrastruktur zum Erliegen kommt, die Regierungen sich gegenseitig die Schuld geben und die geopolitische Lage immer gefährlicher wird, stößt Axel gemeinsam mit der undurchsichtigen Giselle auf ein Geheimnis, das unsere Welt für immer verändern wird: In den Computernetzen ist etwas erwacht, und es scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein …

Über ANDREAS BRANDHORST:

Geboren 1956 im norddeutschen Sielhorst, zählt mit seinen futuristischen Thrillern und Science-Fiction-Romanen wie »Das Schiff« und »Omni« zu den erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Spektakuläre Zukunftsvisionen sind sein Markenzeichen. Andreas Brandhorst hat viele Jahre in Italien gelebt und ist inzwischen in seine alte Heimat in Norddeutschland zurückgekehrt. »Das Erwachen« ist sein neuer hochaktueller Wissenschaftsthriller.

Weitere Infos unter: www.piper.de | andreasbrandhorst.de

Quelle und Bildquelle: Piper Verlag | PURE Online – Digitale Kommunikation