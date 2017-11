Camelbak Ultra Pro Vest – Laufweste in androgon-Härtetest

Die CamelBak Ultra Pro Vest

Von androgon.com beim Trailrunning und Biathlon und Biken zivil und militärisch in Deutschland, Finnland, Südafrika und in den Niederlanden ausführlich getestet!

Urvater der Trinkrucksäcke

Mit der Ultra-Serie zeigen die Amerikaner, warum sie im Mountainbike-Bereich zum Siegeszug angetreten sind. CamelBak liefert mit der Ultra-Serie neue spannende und inovative Rucksäcke ab. Es gibt die drei Varianten:

Ultra Pro Vest, die größer Ultra 10 Vest, dazu noch die Circuit Vest – wir haben die Ultra Pro Vest auf Herz und Nieren getestet.

Optik

Es gibt die Ultra Pro Vest in schwarz und in gelb. Geliefert wird sie mit eigenen, ganz neu entwickelten 500ml „Quick Stow Flask“ von CamelBak. Was sofort auffällt ist das geringe Gewicht der Weste mit 180g (incl. zwei leeren 500ml Flasks) und die sehr luftige Bauweise. Großwabiges, sogenanntes 3D-Mesh garantiert genügend Luft am Körper und 9 Taschen bieten viel Platz für die Ausrüstung. An der Vorderseite findet man natürlich die beiden Taschen für die Flasks, zudem gibt es links oberhalb noch eine Handytasche, wo auch 5,5 Zoll Telefone Platz finden.

An der Seite sind zwei große Taschen und am Rücken ein großes Staufach und darüber eine weiters Fach mit Seiteneingriff. Das große Staufach wird von oben geöffnet. Rechts über der Flask sind zwei kleine Taschen für z.B. Batterien, Salztabletten, Powergel etc..Die zwei Brustgurte sind vielseitig verstellbar und den Ultra Pro Vest gibt es zudem in drei Größen. Insgesamt bietet der Rucksack Platz für 5 Liter, wovon 3,5l in das große Staufach am Rücken passen.

Einsatz

Auffällig ist sofort der gute Sitz der Ultra Pro Vest. Egal ob vollgepackt oder fast leer, die Weste sitzt sehr gut am Rücken und Dank der Brustgurte lässt sie sich leicht anpassen. Sehr praktisch ist das große Fach fürs Handy. Die Taschen für die Trinkflasks sind groß genug und begeistern weil man alles wirklich sicher verstauen kann. Im großen flexiblen Fach hat entweder eine zusätzliche Trinkblase Platz oder auch viel Ausrüstung, von der Jacke, Kopflampe bis zum Erste Hilfe Set.

Die zweite Tasche über dem Hauptfach ist ebenfalls sehr praktisch. Hier kann zum Beispiel eine leichte Wind/Regenjacke oder Hose untergebracht werden. Die kann dann ohne den Rucksack abzunehmen ausgepackt und wieder eingepackt werden. Das Material des Rucksacks, welches am Körper direkt aufliegt, ist wie ein riesiges Netz gemacht und damit sehr atmungsaktiv. Das ist sehr angenehm und leitet auch den Schweiß hervorragend ab.

Die CamelBak-eigenen entwickelten Flasks sind sehr gelungen. Die Öffnung ist ordentlich groß und sie sind verschließbar. Das ist beim Transport ein Vorteil. Zudem ist die Ultra Pro Vest auch mit einer Notfall-Signalpfeife aus Plastik ausgestattet.

Fazit

CamelBak hat beim Ultra Pro Vest alles richtiggemacht! Der Sitz ist sehr gut und die Taschen nahezu perfekt angeordnet. Mit 5 Liter hat er auch genügend Platz, selbst für einen kleineren Ultra auch durch die Nacht. Die Belüftung funktioniert hervorragend und die Flask sind sehr flexibel passen perfekt. Positiv ist auch, dass vorne ein großes Handy Platz findet. Sehr durchdacht ist zudem das Fach über dem großen Staufach am Rücken, welches zu erreichen ist, ohne die Weste auszuziehen.

Man kann also alles gut variieren. Selbst im Training wenn es auf einmal zu heiß oder zu kalt wird, hat sogar eine Weste in XXL und eine Langarm-Running-Shirt in XXl im großen Staufach am Rücken genügend Platz. Falls man nur einen kürzen Lauf macht und nicht so viel Wasser benötigt, kann eine Trinkflasche (Quick Stow Flask“ Mod. 500 ml) zu Hause bleiben und man hat weiteren Platz für z.B. einem Halstusch, Mütze, Lauf-Handschuhe, Stirnlampe, Power Riegel, eine handelsübliche 500ml Plastik Wasserflasche, einem großen Smartphone oder was Läufer sonst noch zum laufen benötigen. Zudem ist das Fach und auch Flasche mit einen integrierten Gummi zu sichern. Perfekt.

Abzüge könnte es vielleicht für die fehlende Stockhalterung – wobei die Ultra Pro Vest bewusst nicht dafür entwickelt wurde. Sie ist kein Rucksack im klassischen Sinn, sondern als eine superleichte geschmeidige Rennweste konzipiert worden!

Fakten zur CAMELBAK Trink/Laufweste „Ultra Pro Vest“ Mod. 17, Ausstattung: Kleines Cargo Pocket für das Notwendigste, kompatibel mit 1,5 l Reservoirs, Sicherheitspfeife, Reflektierend, Sichere Handytasche, inkl. 2x 500 ml „Quick Stow“ Flaschen, Technische Daten: Packvolumen: 3,5 l Cargo + 1 l, Gewicht: 180 g, Lime Punch/Silver (M, Umfang): 81-101 cm + zwei „Camelbak Quick Stow Flask“ Trinkflaschen.

2x CAMELBAK Trinkflasche „Quick Stow Flask“ Mod. 17, 500 ml, blau, Ultra-kompakt faltbare Softbottle für einfaches und schnelles Trinken, auslaufsicheres Beißventil mit Lock-Out-Funktion, große Öffnung für problemloses Befüllen und Reinigen, Spülmaschinenfest (im oberen Fach), BPA/BPS/BPF frei., mit Isolierung, hält Getränke doppelt so lange kalt.

Größe und/oder Gewicht: 35 x 24 x 12,5 cm

Produktgewicht inkl. Verpackung: ca118 g

Modellnummer: 1137301094

Design Geschenk

Die Camelbak Ultra Pro Vest ist im Winter wie Sommer hervorragt zu verwenden. Die Winter-Variante der Ultra-kompakt faltbare Softbottle hat in diesem Jahr auf der ISPO 2017 in München sogar den ISPO Award Design-Preis bekommen! Camelbak, liefert erstmals so richtig konsequent für den Trail-Runner, der leicht, minimalistisch und schnell unterwegs sein will, denn der Ultra Pro ist eine richtige Rennweste. CamelBak zeigt, dass sie verstanden haben, wohin Trailrunning geht. Wer einen superleichten „Rucksack“ für die längere und kürzere Trainingsrunden mit super Belüftung sucht, wird mit der Ultra Pro Vest auf jeden Fall glücklich werden. Der Preis für dieses super innovative Produkt von 99,95 Euro inkl. 2 Designer-Flasks ist auf jeden Fall gerechtfertigt!

