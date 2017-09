Faszinierender Bildband – Maleika

Faszinierender Bildband zum Kinofilm MALEIKA

Ab dem 12. Oktober wird die weltberühmte Gepardenmutter Maleika die großen Kinoleinwände erobern … Und schon jetzt können sich Familien, Tierfreunde und Reisefans auf den bildgewaltigen Streifzug mit der Gepardenfamilie einstimmen, denn ab sofort ist auch das Buch zum Film erhältlich!

Der hochwertige Bildband zum gleichnamigen Kinofilm Maleika – Das bewegende Leben einer Gepardin in der Savanne (riva Verlag) zeigt atemberaubende Fotografien mitten aus dem Leben der Raubkatzen und ist seit 11. September im Handel erhältlich.

Sie ist schnell, elegant und für ihre Beute tödlich – Maleika, eine Gepardin aus den endlosen Weiten der Masai Mara. Für ihre sechs Jungtiere ist sie eine Heldin, eine unerbittliche Kämpferin und eine treu sorgende Beschützerin voller Mutterliebe.

Der auch als „Gepardenmann“ bekannte Fotograf und Filmemacher Matto Barfuss hat Maleika über vier Jahre lang begleitet und ihr Leben aus nächster Nähe in faszinierenden Film- und Fotoaufnahmen festgehalten. Neben den über 100 spektakulären und berührenden Fotografien vermittelt das Buch Wissen über Geparden, ihren Lebensraum, die Fortpflanzung sowie das Jagd- und Sozialverhalten. Dieses Buch nimmt Familien, Tierfreunde und Afrikafans mit auf eine atemberaubende Reise zu den Geparden der afrikanischen Savanne die spannender und aufregender nicht sein könnte.

Hardcover, 144 Seiten

Erschienen: September 2017

Gewicht: 700 g

ISBN: 978-3-7423-0381-3

Der gleichnamige Film startet am 12. Oktober bundesweit in den Kinos. Seine große Premiere wird die Regiearbeit von Matto Barfuss am 4. Oktober im Zoo Palast in Berlin feiern. Weitere Informationen folgen dazu in Kürze.

Ein Film von MATTO BARFUSS über die Königin von Afrika mit MAX MOOR als Sprecher

Kinostart: 12. Oktober 2017

Die Regiearbeit von Matto Barfuss über die gleichnamige Gepardenmutter MALEIKA – mit Max Moor als Sprecher – wird am 12. Oktober 2017 in den Kinos starten. MALEIKA offenbart Momente großer Freude, zeigt aber auch, dass das Leben in der freien Wildnis nicht immer einfach ist, sogar manchmal ohne Ausweg zu sein scheint … Am Ende jedoch steht nur eine Botschaft: Egal was passiert, aufgeben ist keine Lösung – auch für Gepardin Maleika nicht!

Um dem Publikum eine große emotionale Nähe zu den Figuren zu ermöglichen, hat sich Matto Barfuss durch die Erzählweise der Disneyfilme inspirieren lassen. Entstanden ist ein bildgewaltiges Kinoabenteuer, das das Publikum teilhaben lässt an einer der berührendsten Geschichten, die die Natur je erzählte.

Kurzinhalt:

Die Gepardin Maleika hat sechs Junge zur Welt gebracht: Martha, Malte, Mirelèe, Marlo, der so gern klettert, Mia und Tollpatsch Majet. Mit ihrer struppigen Nackenmähne sehen sie aus wie Punks, und mit jedem Tag werden die Kleinen frecher und mutiger. Noch ist das Leben für die jungen Geparden ein Spiel und sie werden von ihrer Mutter Maleika beschützt. Jede neue Herausforderung bringt die Gepardenkinder ein Stück weiter in Richtung Selbstständigkeit. Doch die Wildnis birgt auch für die schnellsten Jäger der Erde viele Gefahren. Jedes Abenteuer könnte das letzte sein. Wir sind dabei, während die Rasselbande heranwächst, begleiten sie bei ihrem ersten Ausflug mit ihrer Mutter, der aufregenden Ausbildung zu Jägern und auf ihrem Weg zu neuen Abenteuern.

Pressenotiz:

Regisseur Matto Barfuss ist der breiten Öffentlichkeit als der „Gepardenmann“ bekannt, er lebte zwischen 1996 bis 2002 in Tansania über 25 Wochen lang mit einer wilden Gepardenfamilie zusammen. Er ist Fotograf, Maler, Autor und leidenschaftlicher Tierfilmer. Seine Berichte und Bildbände über die Zeit in der Wildnis machten ihn weltweit bekannt. Matto Barfuss ist UNESCO-Fotopreisträger, er ist UN-Botschafter für biologische Vielfalt und Tierschützer.

2013 sollte erneut ein Raubtier sein Leben verändern: Matto Barfuss traf auf die Gepardin Maleika, die im darauf folgenden Jahr sechs Jungen das Leben schenkte … ab sofort wich der Filmemacher nicht mehr von ihrer Seite.

Sein Film MALEIKA zeigt die gleichnamige und mittlerweile weltweit berühmte Gepardin bei der Aufzucht ihrer Jungen.

Mit unbändiger (Mutter-)Liebe und beeindruckenden Opfern gelingt es ihr, ihre Gepardenkinder großzuziehen. Dabei ist die Natur tagtäglich unerbittlich. Doch nichts ist stärker als die bedingungslose Liebe der Katzenmutter sowie der Wille und Drang ihrer Kleinen, einmal ebenso groß und stark zu werden wie ihre Mutter.

„Hätte ich ein Drehbuch geschrieben, hätte ich es nicht schöner

und dramatischer schreiben können.“

Filmemacher Matto Barfuss

Vier Jahre lang hat der engagierte Filmemacher die Raubtiere hautnah begleitet. Entstanden ist ein fesselnder Film samt atemberaubender Naturaufnahmen, der dem Zuschauer tiefe Einblicke in den unberechenbaren und zugleich atemberaubenden Alltag von Maleika – der Königin von Afrika – gewährt.

MALEIKA ist eine Produktion der MALEIKA FILM GMBH.

CAMINO FILMVERLEIH wird MALEIKA am 12. Oktober 2017 bundesweit in die Kinos bringen.